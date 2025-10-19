30 jours/30 équipes : Cleveland Cavaliers

64 victoires tout en terminant en roue libre, les Cavaliers ont fait fort la saison passée. De valeur montante de l'Est, Cleveland s'est propulsé tout en haut de la hiérarchie en saison régulière pour le premier exercice avec Kenny Atkinson sur le banc. Ce fut une autre histoire en playoffs, où le « sweep » expéditif contre un Heat déjà en vacances a été suivi par une élimination à peine moins expéditive face aux Pacers.

Une vraie déception, due en partie aux blessures qui ont touché plusieurs joueurs majeurs, qui doit servir de motivation supplémentaire aux Cavs dans les mois à venir.

Avec la plus grosse masse salariale de NBA, la franchise de l'Ohio n'escomptait pas se lancer dans de très grandes manœuvres dans l'été. Cleveland a dû se résoudre à laisser filer Ty Jerome pour ne pas avoir à le payer au-dessus des prix du marché. Pour lui suppléer, les Cavaliers tentent le pari Lonzo Ball, intéressant à Chicago quand il pouvait être sur le parquet… Soit 70 matchs en quatre ans. Un peu courte en profondeur et en muscles, la raquette a été densifiée avec le retour de Larry Nance Jr, et la signature de Thomas Bryant.

Pour le reste, c'est désormais du très classique dans « The Land ». La traction arrière Darius Garland – Donovan Mitchell sera en charge de dynamiter les défenses adverses dans l'attaque de cercle comme à longue distance. La raquette restera la propriété du duo Evan Mobley – Jarrett Allen. Après trois exercices sans réelle progression statistique, Evan Mobley a franchi un cap pour sa quatrième saison. Plus incisif en attaque, en progression au tir extérieur, l'ailier-fort compte désormais parmi les meilleurs « two-way players » de la ligue. Peut-il hausser encore son niveau au point de devenir la deuxième option offensive de l’équipe ?

S'il y parvient, Cleveland sera encore plus difficile à manœuvrer, après avoir fait voler en éclats toutes les défenses de la ligue en 2024/25 (121.9 points, 11e moyenne de l'histoire). Numéros un de la conférence Est devant Boston qui devrait chuter dans la hiérarchie et New York 13 victoires plus bas, les Cavaliers doivent être en mesure de conserver leur rang. C’est là que les véritables choses sérieuses commenceront.

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Lonzo Ball, Thomas Bryant, Larry Nance Jr, Saliou Niang (draft), Tyrese Proctor (draft)

Départs : Javonte Green, Ty Jerome, Chuma Okeke, Isaac Okoro, Tristan Thompson

LE JOUEUR À SUIVRE : DARIUS GARLAND

Sans faire trop de bruit, Darius Garland a peut-être signé la meilleure saison de sa carrière en 2024/25. All-Star pour la deuxième fois, le meneur des Cavaliers a très bien su jongler entre la nécessité de faire tourner son équipe et faire parler son talent au scoring (20.6 points à 47.2 % au tir dont 40.1 % à 3-points, 6,7 passes).

Il avait même passé la barre des 70 matchs joués pour la première fois de sa carrière, avant qu'une blessure à l'orteil ne plombe complètement ses playoffs.

Opéré durant l'été, le chef d'orchestre des Cavs assure désormais être remis. C'est tout ce que doit espérer Cleveland et Kenny Atkinson. Cleveland a perdu cinq de ses sept derniers matchs joués sans lui la saison dernière, dont les cruciaux Game 1 et 2 chipés par les Pacers à la Rocket Arena en demi-finale de conférence. Darius Garland n'est pas le leader des siens, mais il en est un des pions essentiels pour que l'attaque des Cavaliers mette autant la pression sur leurs adversaires. Son état de santé sera assurément surveillé de très près par la franchise de l'Ohio.

Moyenne d'âge : 27,2 ans

Masse salariale : 232,2 millions de dollars (1er)

LE SCÉNARIO IDÉAL

Boston, le favori de l'Est ces deux dernières saisons qui avait sorti les Cavaliers lors des playoffs 2024 ? Décimé par la blessure de Jayson Tatum et les choix financiers. Leur bourreau de 2025, les Pacers ? Limités par l'absence longue durée de Tyrese Haliburton et la perte de Myles Turner lors de la free agency. Les Knicks, dernier cador de la Conférence à être au complet ? Battu à quatre reprises en saison régulière la saison passée. Cleveland pouvait difficilement espérer un meilleur alignement des planètes pour atteindre ses ambitions.

La franchise de l'Ohio repart avec un noyau dur quasi inchangé. Ty Jerome était un des meilleurs remplaçants de NBA la saison passée, mais il a montré ses limites en playoffs quand les défenses se resserrent. Les Cavaliers repartent au combat avec le coach de l'année (Kenny Atkinson), le défenseur de l'année (Evan Mobley) et un membre de la All-NBA First Team (Donovan Mitchell) : de très solides garanties pour viser les sommets.

Si les Cavaliers passent cette fois entre les gouttes question santé en fin de saison, il y a fort à parier qu'ils seront parmi les favoris pour le titre. Et on serait alors curieux de voir Cleveland à l’œuvre face au gratin de l'Ouest (7-1 en 2024-2025 contre le Thunder, les Nuggets, les Wolves et les Lakers).

LE PIRE SCÉNARIO

C'est un classique, quasiment un cliché. Le plus dur s'annonce peut-être pour les Cavs. Car flamber une saison est une chose (surtout sans aller au bout), faire preuve de continuité dans l'excellence en est une autre. Cleveland ne pourra pas compter cette fois sur une forme d'effet de surprise. Et après avoir signé une saison à 64 victoires, la marge de progression semble limitée.

Les ajustements liés à l'absence de Max Strus en début de saison, et au remplacement de Ty Jerome par Lonzo Ball seront à surveiller. De'Andre Hunter devrait être titularisé, le banc de Kenny Atkinson se retrouve ainsi vite bien mince en matière de scoreurs capables de prendre un match à leur compte. Cela pourrait être d'autant plus crucial pour des Cavaliers qui comptaient sur une des rotations les plus sollicitées de la ligue (4e en temps de jeu moyen, 8e au scoring, 1er au nombre de tirs à 3-points inscrits), en particulier si de nouvelles blessures surviennent.

