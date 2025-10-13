La vision à court terme, la clé de Kenny Atkinson pour garder son groupe mobilisé

Chacun sa méthode pour essayer de tirer le maximum de son groupe. Il y a des coachs qui érigeront l'objectif principal d'une saison comme un Graal et qui rappelleront à chaque occasion la raison pour laquelle chacun doit se dépasser. Après chaque entraînement, chaque match, chaque pas vers l'avant, l'évocation du but commun sera ainsi martelée, comme un contrat qui unit chaque membre de l'équipe.

Kenny Atkinson, lui, voit les choses différemment. Ce n'est pas pour autant qu'on pourra reprocher aux Cavs de manquer d'ambition, au contraire ! Après avoir terminé la saison régulière à la première place à l'Est, et à la suite des blessures des deux joueurs majeurs de ses concurrents directs (Jayson Tatum à Boston et Tyrese Haliburton à Indiana), Cleveland restera plus que jamais favori pour aller au bout cette saison à l'Est.

« On me dit que c'est grand ouvert. C'est ce que tout le monde dit », a confié le coach de Cleveland au sujet de la concurrence à l'Est. « Plus sérieusement, je ne parle jamais de victoire ou de remporter des titres, ou à quelle place nous allons terminer. Je ne fais jamais ça avec mes gars. Il s'agit plutôt du travail quotidien, le processus, la gnaque qu'il faut avoir chaque jour… C'est juste ma façon de voir les choses. Et j'ai toujours procédé comme ça. »

Le stratège des Cavs ne voit pas plus loin que le match qui suit, ce qui permet aussi à son groupe de ne pas s'éparpiller en se projetant trop sur ce qui pourrait arriver au printemps prochain.

Parmi les recettes du succès, il y a aussi le fait d'injecter un peu de sang neuf pour redynamiser le roster après une saison de 82 matchs et une campagne de playoffs 2025 qui ne s'est pas terminée comme espéré, dès les demi-finales de conférence. Pour le reste, il faut parfois croiser les doigts…

Du travail, du sang neuf et un peu de chance, la recette gagnante ?

« Il faut pouvoir rester en bonne santé. Il y a un peu de chance, et aussi un peu de préparation », a-t-il également précisé. « On le sait, mais c'est dur. C'est dur de gagner en playoffs, il faut que beaucoup de choses aillent dans le bon sens. On a très bien débuté contre Miami (4-0) puis on s'est retrouvé face à un adversaire redoutable avec Indiana. Mais on sera encore dans le coup cette saison, donc c'est un bon défi. On a apporté quelques modifications stratégiques et fait quelques ajouts. On a recruté Lonzo Ball, Larry Nance Jr. et Thomas Bryant. On a donc modifié l'effectif, et on va peaufiner notre stratégie pour voir où on en est ».

Au-delà de sa vision à court terme, Kenny Atkinson ne veut brûler aucune étape, et les hauts et les bas d’une saison régulière en font partie : ils permettent de progresser et d’éviter de reproduire les mêmes erreurs.

En ce sens, l'échec des derniers playoffs aura finalement été source d'apprentissage. Son groupe s'en retrouve renforcé, et d'autant plus motivé, au moment d'attaquer la saison régulière à venir.

« Je pense que si tu es dans un esprit de progression, alors il te faut continuer à construire, à t'améliorer individuellement et en tant qu'équipe. Il n'y a pas de ‘Ah, la saison régulière ne compte pas, on a déjà fait tout ça'. On n'est pas du tout dans cet état d'esprit » peut ainsi conclure l'ancien assistant de Vincent Collet chez les Bleus.