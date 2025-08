Darius Garland : « C’est comme si j’avais un nouvel orteil »

Meilleure équipe de la conférence Est cette année, les Cavaliers s'étaient inclinés dès les demi-finales de conférence face aux Pacers, futurs finalistes NBA. Cette série, expéditive (1-4), avait notamment été marquée par l'absence de Darius Garland lors des deux premiers matchs.

Touché au gros orteil gauche, le meneur All-Star était revenu pour les trois suivants, malgré la douleur, sans toutefois empêcher l'élimination prématurée de Cleveland. Il avait ensuite dû se faire opérer pour régler le problème.

« Je n'étais pas moi-même » admet-il ainsi, en marge d'un match de softball caritatif organisé par ses soins. « C'était difficile. J'espérais pouvoir l'éviter pour le long terme, mais j'en suis arrivé à un point où je devais me faire opérer. Tout simplement. C'était une décision facile à prendre pour pouvoir revenir en bonne santé. »

Sa date de retour reste inconnue

Si sa rééducation « se passe bien » et qu'il se sent « super bien » aujourd'hui, Darius Garland savoure surtout de retrouver un quotidien plus supportable, après des semaines de galère.

« C'est comme si j'avais un tout nouvel orteil » partage-t-il à ce propos. « En fait, j'ai récupéré mon dixième orteil. Je n'avais plus mon gros orteil en fin de saison dernière. C'est comme si j'en avais neuf. C'est comme si je jouais avec neuf orteils. Voilà comment je décrirais la chose. Le moindre mouvement était difficile. Mettre une chaussure était difficile. Marcher, courir… Tout était difficile. Je vous l'avais dit l'an dernier, mais personne ne comprend vraiment ce que traverse un sportif, en tout cas pas quand il est question de blessure. »

Susceptible de rater le début de saison, car absent entre quatre et cinq mois, Darius Garland (20.6 points, 6.7 passes, 2.9 rebonds et 1.2 interception) travaille dur quotidiennement pour manquer le moins de temps possible.

« J'intensifie un peu plus les choses, chaque semaine » livre-t-il, concernant ses entraînements, encore légers. « Ça va de mieux en mieux chaque jour, je prends mon temps et je ne me fixe pas vraiment de date de retour actuellement. J'essaie simplement de revenir à 100% et d'être prêt pour juin, quand les choses compteront réellement. »