Max Strus opéré du pied et absent trois à quatre mois

Publié le 27/08/2025 à 8:20

NBA – Déjà une sale nouvelle pour Cleveland, qui perd Max Strus jusqu'à la fin d'année…

Max StrusLa saison n'a pas encore commencé que les Cavaliers savent qu'ils la démarreront sans Max Strus !

En effet, ESPN annonce que le shooteur a été opéré d'une fracture de Jones au pied gauche. C'est-à-dire à la base du cinquième métatarsien.

Conséquence : il sera absent entre trois et quatre mois avec, au mieux, un retour espéré fin novembre. Mais cela pourrait traîner jusqu'en décembre, alors que Darius Garland est déjà incertain pour la reprise…

Blessé lors d'un entraînement estival, Max Strus a décidément du mal à rester en bonne santé durant l'intersaison car, il y a un an, on se souvient qu'il avait dû rater les deux premiers mois de la saison, à cause d'une blessure à la cheville contractée juste avant la soirée d'ouverture.

Limité à 50 matchs en saison régulière, l'ailier de 29 ans avait ensuite produit des statistiques de 9.4 points, 4.3 rebonds et 3.2 passes, comme titulaire, sur 26 minutes (et à 39% à 3-points). Récemment, il se réjouissait de voir les Cavaliers déjà au boulot et, en son absence, De'Andre Hunter devrait intégrer à sa place le cinq de Kenny Atkinson.

Max Strus Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2019-20 CHI 2 3 66.7 0.0 100.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 2.5
2020-21 MIA 39 13 45.5 33.8 66.7 0.1 0.9 1.1 0.6 1.1 0.3 0.2 0.1 6.1
2021-22 MIA 68 23 44.1 41.0 79.2 0.4 2.6 3.0 1.4 1.7 0.4 0.8 0.2 10.6
2022-23 MIA 80 28 41.0 35.0 87.6 0.6 2.6 3.2 2.1 2.1 0.5 0.9 0.1 11.5
2023-24 CLE 70 32 41.8 35.1 79.4 0.9 3.9 4.8 4.0 2.4 0.9 1.6 0.4 12.2
2024-25 CLE 50 26 44.2 38.6 82.4 1.1 3.3 4.3 3.2 2.1 0.5 1.1 0.2 9.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Par Florian Benfaid
