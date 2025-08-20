Max Strus satisfait de voir les Cavaliers déjà au boulot

Les Cavaliers n'ont pas de temps à perdre ! Quelques clichés ont fuité la semaine dernière, montrant de les joueurs de la franchise de l'Ohio… à l'entraînement !

Plus de deux mois avant le début de la saison régulière, le groupe de Kenny Atkinson a déjà pris les choses en main avec un objectif clair.

« Gagner, c'est aussi simple que ça », a témoigné Max Strus. « Faire en sorte de ressouder les gars, faire ce qu'on fait de mieux et avancer du bon pied pour essayer d'aller plus loin que l'année dernière. Le titre est toujours à l'horizon pour nous et on a tous cet objectif à l'esprit ».

Tout mettre en œuvre pour réussir

La stabilité sera encore l'un des éléments qui feront la force de ce groupe, peaufiné par l'arrivée de Lonzo Ball et le retour de Larry Nance Jr, quatre ans après son départ de son état de naissance. Rien que pour eux, les devoirs de vacances sont une occasion de les intégrer au reste du fameux « noyau dur » de Cleveland.

« C'est très important. C'est ma troisième année ici, mais pour beaucoup, ils sont là depuis longtemps. Ce noyau dur a vécu ensemble depuis un bail. Ce n'est pas qu'on ait vraiment besoin de créer du lien dans l'équipe. On est tous déjà proches, et on a déjà ce truc. Mais il y a quelques nouveaux, comme Lonzo Ball ou Larry Nance Jr qui arrivent », a poursuivi Max Strus. « Donc à chaque fois qu'on peut passer du temps tous ensemble, c'est une très bonne chose pour ce qui est du terrain. En dehors, on construit ces connexions et on installe cette fraternité. Ça ne fera que nous rendre meilleurs sur le terrain. Donc tant qu'on peut être ensemble, c'est une bonne chose et c'est ce que chacun attend ».

Une conférence Est affaiblie

Rien ne presse alors que le « training camp » ne débutera que fin septembre. Mais les premières impressions sont déjà bonnes, avec des joueurs déjà en jambes et tournés vers leur objectif. Voilà trois ans que les Cavs sont brillants en saison régulière mais se font surprendre en playoffs, à l'image de leur revers 4-1 face aux Pacers en demi-finale de conférence en mai dernier. Et si cette année était la bonne ?

« Ce qui en est ressorti, c'est que tout le monde est déjà en bonne forme physique. C'est tôt, on est encore mi-août, mais on dirait que tout le monde est déjà concentré sur le fait de revenir meilleurs et de progresser, et c'est ce qui transpire quand on est tous ensemble, en équipe. Chacun veut plus et mieux pour cette saison ».

Max Strus Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHI 2 3 66.7 0.0 100.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 2.5 2020-21 MIA 39 13 45.5 33.8 66.7 0.1 0.9 1.1 0.6 1.1 0.3 0.2 0.1 6.1 2021-22 MIA 68 23 44.1 41.0 79.2 0.4 2.6 3.0 1.4 1.7 0.4 0.8 0.2 10.6 2022-23 MIA 80 28 41.0 35.0 87.6 0.6 2.6 3.2 2.1 2.1 0.5 0.9 0.1 11.5 2023-24 CLE 70 32 41.8 35.1 79.4 0.9 3.9 4.8 4.0 2.4 0.9 1.6 0.4 12.2 2024-25 CLE 50 26 44.2 38.6 82.4 1.1 3.3 4.3 3.2 2.1 0.5 1.1 0.2 9.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.