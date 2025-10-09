De’Andre Hunter, le MVP estival des Cavaliers

En arrivant à Cleveland pour son premier match le 10 février, De’Andre Hunter ne savait pas qu'il n'allait connaître la défaite avec sa nouvelle équipe que plus d'un mois plus tard, le 16 mars exactement. Cela ne s'est pas confirmé en playoffs mais les Cavaliers pensent qu'avec lui, ils pourront franchir le dernier cap.

Ils l'imaginent encore plus après le premier match de présaison contre les Bulls, durant lequel l'intéressé a compilé 17 points à 7/9 au shoot et 7 rebonds en 18 minutes. « On aurait dit Kawhi Leonard », lance même Larry Nance Jr.

« J'ai essayé de lui toucher la main pour voir si je pouvais récupérer un peu de son karma positif, mais ça n'a pas marché », s'amuse l'intérieur. « Il a l'air en excellente forme et je m'attends à une énorme année de sa part. »

Il n'est pas le seul à penser ainsi puisque Kenny Atkinson a jugé que De’Andre Hunter était le MVP de l'intersaison des Cavaliers, après l'avoir croisé à Los Angeles en juillet.

« Il a été notre meilleur joueur pendant les matches d'entraînement et les exercices cet été. Et on l'a encore vu dans ce match », a commenté le coach de Cleveland après la rencontre face aux Bulls. « Il est de plus en plus à l'aise avec les coaches et on le met dans certaines positions. En tête de raquette ou à mi-distance, plus près du basket aussi. Je lui ai dit : je ne veux pas qu'il laisse filer des shoots ouverts à 3-pts. »

« J'ai beaucoup travaillé durant l'intersaison. J'ai confiance en moi », ajoute le joueur. « Et avoir cette confiance de mes coéquipiers et de mon coach, ça aide, c'est clair. J'espère que ça va tenir toute la saison. »

De'Andre Hunter Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 ATL 63 32 41.0 35.5 76.4 0.7 3.8 4.5 1.8 2.9 0.7 1.6 0.3 12.3 2020-21 ATL 23 30 48.4 32.6 85.9 0.7 4.0 4.8 1.9 2.6 0.8 1.3 0.5 15.0 2021-22 ATL 53 30 44.2 37.9 76.5 0.5 2.8 3.3 1.3 2.9 0.7 1.3 0.4 13.4 2022-23 ATL 67 32 46.1 35.0 82.6 0.7 3.6 4.2 1.4 3.0 0.5 1.2 0.3 15.4 2023-24 ATL 57 30 45.9 38.5 84.7 0.5 3.4 3.9 1.5 2.6 0.7 1.5 0.3 15.6 2024-25 * All Teams 64 27 47.0 40.5 84.6 0.7 3.3 4.0 1.4 2.4 0.8 1.3 0.2 17.0 2024-25 * ATL 37 29 46.1 39.3 85.8 0.7 3.2 3.9 1.5 2.4 0.8 1.6 0.1 19.0 2024-25 * CLE 27 25 48.5 42.6 82.1 0.6 3.6 4.2 1.3 2.5 0.7 0.9 0.3 14.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.