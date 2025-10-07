Après avoir bataillé contre eux, Thomas Bryant se met au service des Cavs

La raquette des Cavs ne va pas manquer ni de taille, ni de muscles. Derrière Evan Mobley et Jarrett Allen, on trouve maintenant, outre Larry Nance Jr, Thomas Bryant.

Celui-ci s'est ainsi engagé pour un an avec les Cavs – avec un contrat non-garanti – moyennant 3.2 millions de dollars. Avec une mission de « role player » similaire à celle dont il disposait dans l'Indiana.

« J’espère apporter une certaine forme de dimension physique et d’intensité. Je suis un intérieur polyvalent, capable de marquer à l’intérieur comme à l’extérieur. Je veux être une présence positive dans cette équipe et montrer que, peu importe quand mon nom sera appelé, je serai prêt à contribuer », pose-t-il.

La saison dernière, qu'il a passée entre le Heat et les Pacers, il a tourné à 6.5 points et 3.8 rebonds de moyenne en 15 minutes. Mais alors qu'il venait de signer plusieurs saisons très prometteuses derrière l'arc, à plus de 40% de moyenne, il n'a affiché que 32% de réussite à cette distance.

Il présente en tout cas une option supplémentaire en relais d'Evan Mobley et Larry Nance Jr. parmi les intérieurs capables de s'écarter, en complément d'un Jarrett Allen qui, lui, reste dans la raquette. « Il peut pousser Evan, J.A. et Larry. Il va les bousculer et les pousser à devenir de meilleurs joueurs », imagine déjà Kenny Atkinson.

Trois hommes que le nouvel arrivant a déjà eu l'occasion de voir à l'œuvre lors des derniers playoffs. Il portait le maillot des Pacers, qui s'étaient imposés en demi-finale de conférence (4-1), avec notamment, lors du match éliminatoire, 9 points (4/6 aux tirs) et 3 rebonds de la part de Thomas Bryant.

« On peut voir que cette équipe est très soudée, très unie »

« Je sais que cette équipe a beaucoup de camaraderie et des coéquipiers qui sont ensemble depuis des années. Je suis le nouveau. Il faut apprendre leurs habitudes, ce qu’ils aiment ou n’aiment pas. J’espère pouvoir assimiler tout ça rapidement. J’ai vu beaucoup d’excellence chez eux, en attaque comme en défense. On peut voir que cette équipe est très soudée, très unie. Ils savent ce qu’ils veulent accomplir », constate le pivot.

La cote de la meilleure équipe de l'Est en saison régulière l'an dernier semble aujourd'hui bien plus élevée que celle du champion de la conférence. Les Pacers ayant perdu Tyrese Haliburton pour plusieurs mois.

« Nous avons gagné cette série grâce à notre camaraderie. Nous savions que nous étions dos au mur. Personne ne pensait que nous allions gagner cette série. Notre état d’esprit, c’était : ‘Allons-y à fond.' Peu importe si quelqu’un croit en nous ou non. Tout ce qui compte, ce sont les personnes dans ce vestiaire », se souvient le pivot de cette série dont Indiana n'était pas favori.

Il espère que son expérience de l'an dernier sera utile à sa nouvelle formation. « Ce sont toutes ces choses qui peuvent nous aider à gagner un championnat. Tout s’additionne. Même si ce n’est qu’une possession dans un match, tout compte. Ce sont ces éléments dont on a besoin tout au long des playoffs pour pouvoir soulever ce trophée Larry O’Brien un jour. Nous avons les moyens de franchir ce cap », termine Thomas Bryant.

Thomas Bryant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 15 5 38.1 10.0 55.6 0.2 0.9 1.1 0.4 0.4 0.1 0.1 0.1 1.5 2018-19 WAS 72 21 61.6 33.3 78.1 1.6 4.7 6.3 1.3 1.8 0.3 0.8 0.9 10.5 2019-20 WAS 46 25 58.1 40.7 74.1 2.1 5.1 7.2 1.8 2.2 0.5 1.2 1.1 13.2 2020-21 WAS 10 27 64.8 42.9 66.7 1.8 4.3 6.1 1.5 3.1 0.4 1.1 0.8 14.3 2021-22 WAS 27 16 52.0 28.6 87.5 1.0 3.0 4.0 0.9 1.6 0.2 0.7 0.8 7.4 2022-23 * All Teams 59 18 62.3 44.1 73.8 1.5 4.3 5.7 0.5 1.7 0.3 0.6 0.5 9.8 2022-23 * LAL 41 21 65.4 44.0 74.1 1.6 5.2 6.8 0.7 1.9 0.3 0.7 0.6 12.1 2022-23 * DEN 18 11 48.5 44.4 72.2 1.1 2.3 3.3 0.1 1.4 0.1 0.6 0.4 4.6 2023-24 MIA 38 12 57.7 18.2 87.2 1.1 2.7 3.7 0.6 1.2 0.3 0.6 0.4 5.7 2024-25 * All Teams 66 15 50.8 32.4 85.9 1.3 2.5 3.8 0.8 1.2 0.4 0.5 0.6 6.5 2024-25 * IND 56 15 51.5 32.1 83.0 1.4 2.5 3.9 0.9 1.2 0.5 0.5 0.6 6.9 2024-25 * MIA 10 12 42.9 35.3 100.0 0.6 2.6 3.2 0.4 0.9 0.1 0.2 0.9 4.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.