30 jours/30 équipes : Houston Rockets

Les Rockets ne comptent plus s'arrêter après leur décollage. Après onze victoires supplémentaires en 2024/25, Houston a activé l'étage suivant de sa fusée. La franchise est à l'origine du « blockbuster trade » de cette intersaison en rapatriant Kevin Durant au Texas, terre de ses exploits universitaires. Avec « KD », l'équipe menée par Ime Udoka veut changer de dimension. La mission est claire : se mêler à la course au titre, et ce dès cette saison.

L’élimination dès le premier tour des playoffs par les Warriors, tête de série numéro 7, a mis en avant les limites offensives de ces Rockets. Aucun des six meilleurs scoreurs de la série contre Golden State n'a atteint les 50% au tir. Et le meilleur marqueur en saison régulière, Jalen Green, s'est complètement éteint, avec 38 points dans le Game 2 et 45 dans les six autres rencontres. C'est là qu'entre en scène Kevin Durant, un des attaquants les plus fiables et réguliers de l'histoire, toujours impressionnant avec ses 26.6 points de moyenne à 52.7% à 36 ans la saison dernière avec les Suns. Le double champion NBA sera amené à être l'un des leaders offensifs de cette escouade tout en lui apportant un boost supplémentaire d'expérience dans les grands moments.

Kevin Durant pourrait donner quelques ficelles du métier aux autres jeunes stars du roster, comme Alperen Sengün et Amen Thompson. À 23 et 22 ans, les deux joueurs seront sans doute amenés à porter plus de responsabilités offensives, d'autant plus avec un coéquipier comme « KD » qui semble à même de s'adapter à n'importe quel style de jeu. Alperen Sengün voudra surfer sur la dynamique de son très bel Eurobasket, qui l'a vu confirmer son statut nouveau parmi les meilleurs joueurs du continent. Le All-Star devra confirmer sa progression dans tous les secteurs du jeu et devrait tenir le rôle de plaque tournante de ces Rockets.

Car l'autre information principale de cette avant-saison, c'est la grave blessure de Fred VanVleet, très probablement forfait pour toute la saison (rupture d'un ligament croisé). Le vétéran laisse un vide important à la mène et dans le leadership, tant il s'était imposé comme un des principaux relais d'Ime Udoka. Alperen Sengün pourrait prendre en charge une partie de la création offensive des Rockets, tout comme Amen Thompson, très attendu cette saison, ou Reed Sheppard, qui devrait avoir l'opportunité de voir davantage le parquet que lors de sa saison rookie. Avec les signatures de Dorian Finney-Smith, Clint Capela et Josh Okogie en plus de celle de Kevin Durant, l'effectif semble taillé pour aller loin. La blessure de Fred VanVleet et les interrogations sur comment Houston va y pallier dans le jeu laissent toutefois planer un peu de doute avant le début de la saison.

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Clint Capela, Isaiah Crawford (two-way), JD Davidson (two-way), Kevin Durant, Dorian Finney-Smith, Kevon Harris (two-way), Josh Okogie

Départs : Dillon Brooks, N'Faly Dante, Jalen Green, Jock Landale, Cam Whitmore

LE JOUEUR À SUIVRE : AMEN THOMPSON

Chouchou des fans des Rockets, Amen Thompson avait passé un premier pallier la saison dernière en s'imposant comme titulaire. Le voici désormais étiqueté comme « joueur le plus susceptible d'exploser » selon le sondage annuel d'avant-saison effectué auprès des GM de la ligue.

Pour sa troisième saison en NBA, le couteau-suisse des Rockets s’apprête à assumer à plein temps son nouveau rôle de joueur majeur. Sa révélation était déjà attendue, mais la blessure de Fred VanVleet devrait mettre un peu plus en lumière Amen Thompson et son potentiel à la distribution.

Ses premières sorties en présaison sont particulièrement encourageantes, que ce soit en transition ou sur jeu placé. Une corde de plus à son arc, déjà bien fourni des deux côtés du terrain. Amen Thompson sera aussi vraisemblablement en charge du meilleur extérieur adverse, où son explosivité et sa longueur en font un vrai candidat au titre de Défenseur de l'année. Ses chiffres en tant que titulaire la saison passée (15.9 points, 8.8 rebonds, 4.7 passes décisives, 1.7 interception, 1.5 contre, saison régulière et playoffs confondus) doivent être son plancher en termes de production. Le plafond, lui, n'a guère de limites.

Surtout si son adresse extérieure en présaison – 4/7 à 3-points, 9/9 aux lancers contre les Pelicans alors qu'il tournait à respectivement à 27.5 % et 68.4 % de moyenne – venait à se confirmer.

Moyenne d'âge : 28,6 ans

Masse salariale : 201,1 millions de dollars (11e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

Les Rockets tenaient déjà parfois de l'essoreuse en défense la saison dernière ? Imaginez désormais le quatrième rating défensif pouvoir aligner conjointement Amen Thompson, Kevin Durant, Dorian Finney-Smith, Jabari Smith Jr et Alperen Sengün avec Tari Eason ou Steven Adams comme alternatives. Voilà l'enfer promis, en tout cas sur le papier, aux adversaires de Houston cette saison. Enfin, un des enfers potentiels, car la franchise texane ne manque plus d'options pour s'adapter à tout adversaire.

Les confirmations attendues d'Alperen Sengün et d'Amen Thompson faisaient déjà de ces Rockets une des équipes les plus sérieuses de l'Ouest. Le recrutement de Kevin Durant a tout pour aider Houston à débloquer un peu plus son attaque, parfois trop dépendante de son jeu de transition et des coups d'éclats irréguliers de Jalen Green sur demi-terrain.

Désormais, l'équipe d'Ime Udoka peut aussi espérer gagner des matchs quand elle attaque mieux que son adversaire, même quand celui-ci est dans un bon soir (22 victoires pour 23 défaites la saison dernière quand l'équipe adverse shootait à 50% ou plus au tir). Cela pourrait faire toute la différence entre un simple outsider et le principal rival d’Oklahoma City à l’Ouest.

LE PIRE SCÉNARIO

La blessure de Fred VanVleet a rappelé que même avec sa profondeur, l'effectif des Rockets n'est pas sans faille. L'ajout de Kevin Durant est évidemment majeur, mais l'ancien Sun est lui aussi abonné régulier à l'infirmerie. Houston sera-t-il alors suffisamment armé ? Cela n'a rien d'impossible, mais la bonne tenue de l'équipe dépendra alors très majoritairement de jeunes joueurs encore en développement, qui doivent encore prouver qu'ils peuvent constituer le noyau dur d'une équipe qui gagne dans les moments qui comptent.

Déjà parmi les cancres de la ligue au nombre de passes décisives par match, Houston pourrait souffrir par moment d'un gros manque à la création si Alperen Sengün ou Amen Thompson passent à côté. Reed Sheppard est capable d'occuper ces fonctions mais doit encore confirmer qu'il a l'étoffe d'un titulaire en NBA. Avant d'espérer jouer les gros bras, les Rockets devront trouver leurs réglages.

CONFÉRENCE OUEST 15 – Jazz 14 – Pelicans 13 – Kings 12 – Suns 11 – Blazers 10 – Grizzlies 9 – Spurs 8 – Mavericks 7 – Warriors 6 – Lakers 5 – Clippers 4 – Wolves 3 – Rockets 2 – … 1 – …