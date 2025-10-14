Les Rockets veulent augmenter leur quota de 3-points

Derrière la question du « Tall Ball » visée par les Rockets se pose l'enjeu du tir à 3-points. En alignant en ce moment un cinq avec Reed Sheppard, Amen Thompson, Tari Eason, Jabari Smith Jr. et Alperen Sengun, les Texans doivent garantir un minimum de tir extérieur pour faire de la place à tous ces grands gabarits.

Ime Udoka assure que, même si sa formation ne veut pas dépendre uniquement des tirs primés pour gagner des matchs, il souhaite que l’équipe en prenne davantage de manière générale et qu’elle profite de l’attention que suscitent leurs trois principales menaces offensives : Kevin Durant, Alperen Sengun et Amen Thompson.

« On ne veut pas refuser des tirs, et on encourage les gars, depuis que je suis là, à les prendre sans hésiter, surtout à partir d’Alpi. Kevin et Amen, quand ils attaquent le cercle, ils attirent l’attention, et ça devrait se traduire par plus de tirs à 3-points après une passe ressortie. Il faut clairement qu’on prenne plus de tirs dans les corners. C’est une priorité pour nous d’écarter le jeu, d’en chercher en transition », fixe le coach texan.

Des snipers partent, d'autres arrivent

La saison passée, les Rockets tournaient à 35.3% de réussite derrière l'arc, le 21e pourcentage au sein de la ligue. Et en volume, avec un peu moins de 36 tirs tentés par contre, ils occupaient la 20e place au championnat. Houston a perdu d'importants atouts dans le secteur cet été (Dillon Brooks, Cam Whitmore…), mais a récupéré de sérieux snipers avec Kevin Durant (39% en carrière) ou encore Dorian Finney-Smith (36%).

« Ensuite, ça dépend du déroulement du match et de la manière dont les équipes défendent : il y en aura plus ou moins. Mais il faut comprendre que ces trois joueurs vont vraiment attirer l’attention, et que les autres doivent en profiter pour prendre des tirs à 3-points », poursuit Ime Udoka dont l'équipe n'est pas partie sur des volumes énormes après deux matchs de présaison (34 en moyenne), mais avec un très bon pourcentage (40%).

« Il s’agit simplement de jouer plus vite, d’arriver à nos positions un peu plus rapidement, de bien comprendre les rôles qu’on doit jouer, et comment arriver à certaines situations de match à l’entraînement pour pouvoir les travailler. Mais surtout, c’est une question de jouer un peu plus vite » affiche Aaron Holiday conscient, comme son groupe, de l'importance de cette arme dans la réussite de la saison des Rockets.