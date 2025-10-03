Les Rockets prêts à tester le plus grand cinq de l’histoire !

Dans une époque marquée par le « small ball », aligner deux intérieurs de grande taille n'est plus une évidence et on parle alors souvent de « tall ball ». Ime Udoka pourrait décider de faire encore plus fort, encore plus haut même cette saison, suite à la blessure de Fred VanVleet.

L'absence prolongée du meneur de jeu va logiquement pousser le coach des Rockets à changer ses plans offensivement. Et l'idée de mettre Amen Thompson (2m03) à la place du champion NBA 2019 et de l'entourer de Kevin Durant, Jabari Smith Jr, Alperen Sengun et Steven Adams commence à émerger.

Comme les quatre cités sont annoncés à 2m11, on serait face à un cinq à 2m09 de moyenne ! Du « very tall ball », transformé en « bully ball » (qu'on peut traduire par « tyran », « brute », afin de profiter de l'avantage physique). « On peut faire de plusieurs manières et on va insister sur le bully ball. Ce sera sans doute la formation la plus grande par la taille de l'histoire de la ligue. On verra comment on fera », dit Ime Udoka.

Kevin Durant en 2, et Jabari Smith Jr. en 3 ?

Le plus petit de la bande, Amen Thompson, n'est pas le moins athlétique et puissant. Et avec Steven Adams en plus, les muscles seront de sortie. Ensuite, avec Kevin Durant et Alperen Sengun, les Rockets auront des armes offensives de qualité pour faire tourner l'attaque. La question, c'est comment tenir la vitesse des attaquants adverses…

Sur le papier, grâce à la présence de l'ancien des Warriors, cela semble pouvoir fonctionner mais la réalité du terrain est différente. Il faut s'attendre à des expérimentations, plus ou moins heureuses.

« Kevin Durant peut tout faire sur le terrain, en attaque comme en défense. Il a de la taille et de la polyvalence des deux côtés du terrain », admire Ime Udoka. « De plus, il a de l'expérience, en ayant évolué dans plusieurs systèmes. Il a tout connu. J'ai un peu bossé avec lui et il est passé par plusieurs franchises. Avec son intelligence et son expérience, tout devient plus facile pour lui. »