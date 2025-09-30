Aux Rockets, la création sera une affaire collective

Alors que beaucoup les imaginaient jouer les yeux dans les yeux avec le Thunder, les Rockets ont pris un gros coup derrière la tête la semaine dernière avec l'annonce de la grave blessure de Fred VanVleet. Peut-être absent toute la saison, playoffs compris, le champion NBA 2019 laisse un grand vide à la création et sur le poste 1, mais les Rockets n'ont pas l'intention de recruter un meneur de jeu supplémentaire.

« Je pense que ce sera un travail collectif » a annoncé Ime Udoka. « Nous avons beaucoup de polyvalence et différentes pistes possibles, et une partie de cela se jouera au camp d’entraînement. Evidemment nous avons déjà commencé à examiner différentes options concernant les joueurs qui auront des rôles élargis. On pense à Amen (Thompson), on regarde Reed (Sheppard)… Ces gars-là allaient de toute façon jouer beaucoup plus, initier davantage et gérer le ballon beaucoup plus. Donc cela va être un peu accéléré et nous pouvons aller dans beaucoup de directions différentes. KD est un excellent scoreur, un créateur qui peut faire certaines choses. Alpi, évidemment, pour un pivot aussi. Donc nous avons beaucoup d’options à exploiter. »

Pour Kevin Durant, la création doit toujours être collective, et ne pas dépendre d'un joueur en particulier. « Je pense simplement que la création de jeu est une affaire d’équipe. Je crois que plus on crée d’actions les uns pour les autres au fil du match, mieux c’est. Parfois, tu n’obtiens pas toujours la passe décisive pour ça. Parfois, il suffit juste de toucher le ballon pour ensuite créer une action pour tes coéquipiers. Donc si on joue ensemble, si on s'appuie les uns sur les autres, qu’on bouge et qu’on fait circuler le ballon, je pense que nous pouvons tous mettre en valeur nos qualités de créateurs. »

Amen Thompson pour lancer les contre-attaques

Mais Ime Udoka insiste, c'est Amen Thompson et Reed Sheppard qui seront à l'initiative des attaques, même si ce sera compliqué de compenser la perte de Fred VanVleet.

« C’est difficile de reproduire l’expérience, l'intelligence de jeu et certaines choses que Fred possède, simplement par son vécu et le fait d'avoir gagné un titre, » rappelle le coach des Rockets. « Mais Reed est l’un de nos joueurs les plus intelligents : non seulement il peut tirer, mais il lit très bien le jeu et prend les bonnes décisions. Et Amen, lui, joue d’une manière très différente. Il impose son rythme en contre-attaque. Il accélère très fort le jeu, et on demande aux autres de suivre. Donc ça aura un aspect un peu différent quand ces deux-là auront la balle en main. »

Et sinon, il y a Alperen Sengun qui revient de l'EuroBasket avec une médaille d'argent et un vrai rôle de créateur dans l'équipe. Même au large, le leader de la Turquie n'hésite plus à diriger le jeu, et pas uniquement par ses passes. À Riga, on l'a aussi beaucoup vu lancer le jeu rapide dès le rebond.

“L’Euro a été une préparation pour moi avant de venir ici pour la nouvelle saison,” conclut-il. « Je testais ce que je pouvais faire là-bas tout en essayant de gagner les matchs, donc je ne cherchais pas à en faire trop. J’essayais de rester dans la normalité pour voir ce dont j’étais capable et pouvoir le montrer ici à mon retour. »