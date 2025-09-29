Kevin Durant se sent comme chez lui à Houston

Après avoir connu Oklahoma City, San Francisco, Brooklyn et Phoenix, il était écrit que Kevin Durant porterait un jour le maillot d'une franchise du Texas. Sorti de l'université de Texas, l'ailier All-Star a beaucoup bataillé face aux Rockets, mais cette fois, il va défendre leurs couleurs.

« Rien que de voir la progression rapide de cette franchise, de se souvenir où elle en était juste après l’ère James Harden/Chris Paul et de voir comment Ime est arrivé et a tout renversé aussi vite », témoigne Kevin Durant. « J’ai déjà des connexions ici au sein de l’organisation, des gens avec qui j’ai travaillé ailleurs dans la ligue, donc ça m’a semblé naturel d’entrer dans la salle et de devenir un joueur des Rockets pour la première fois. J’ai toujours eu du respect pour ce staff, pour ces supporters, pour cet État, pour cette ville. Donc c’est génial. »

Le rôle d'Ime Udoka dans son choix

Il y a encore un an, on ne l'imaginait pas quitter Phoenix, mais tout va très vite en sport et il insiste sur le rôle essentiel d'Ime Idoka, qu'il a croisé aux Nets. « Je ne m’attendais pas à quitter Phoenix aussi vite, mais c’est la nature du sport », poursuit-il. « J’ai rapidement réfléchi à qui me mettait à l’aise… Ime a toujours été l’un de ceux qui comprenaient ce que j’apportais, ma mentalité et mon approche du jeu. Il a toujours respecté ça et m’a laissé le champ pour être moi-même. C’est donc l’une des premières choses auxquelles j’ai pensé. »

La question est de savoir si Kevin Durant va boucler sa carrière à Houston puisqu'il a fêté ce lundi ses 37 ans, et qu'il lui reste une poignée de saisons à jouer. Pour cela, il lui faudra déjà prolonger, et c'est dans ses plans.

« Je me vois signer une prolongation de contrat » assure-t-il, alors qu'il entre dans sa dernière année de contrat à 55 millions de dollars. « Je ne peux pas vous dire quand cela arrivera, mais je vois ça se produire. »

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 SEA 80 35 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.3 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 39 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 ☆ OKC 82 40 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.1 2010-11 ☆ OKC 78 39 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 ☆ OKC 66 39 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 ☆ OKC 81 39 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.1 2013-14 ★ OKC 81 39 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.1 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 ☆ OKC 27 34 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 ☆ OKC 72 36 50.5 38.8 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 ☆ GOS 62 33 53.7 37.5 87.5 0.6 7.6 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 ☆ GOS 68 34 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 ☆ GOS 78 35 52.1 35.3 88.5 0.4 5.9 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 ☆ BRK 35 33 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 ☆ BRK 55 37 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 0.9 29.9 2022-23 * ☆ All Teams 47 36 56.0 40.4 91.9 0.4 6.3 6.7 5.0 2.1 0.7 3.3 1.4 29.1 2022-23 * ☆ BRK 39 36 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 * ☆ PHX 8 34 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.2 2.5 1.2 26.0 2023-24 ☆ PHX 75 37 52.3 41.3 85.6 0.5 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 2024-25 ☆ PHX 62 37 52.7 43.0 83.9 0.4 5.7 6.0 4.2 1.7 0.8 3.1 1.2 26.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.