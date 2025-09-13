Alperen Sengun : « On joue avec notre coeur »

Le combat, l'intensité défensive et la polyvalence de son collectif : tels ont été les trois piliers qui ont cimenté la victoire de la Turquie vendredi, en demi-finale face à la Grèce, sur un score sans appel (94-68).

Meilleur marqueur de la sélection depuis le début de la compétition, Alperen Sengun a déjà porté le costume du super héros, que ce soit face à la Serbie de Nikola Jokic pour finir en tête du groupe A avec une performance mémorable (28 points, 13 rebonds, 8 passes décisives) ou en montrant la voie face à la Suède (24 points, 16 rebonds, 6 passes décisives). Mais cette fois, l'intérieur des Rockets s'est mis au service du projet collectif dicté par le sélectionneur Ergin Ataman, et le plan a fonctionné à merveille.

« Il a dit : ‘Nous sommes une meilleure équipe, je le sais. Je coache depuis trente ans. Si je dis quelque chose, c'est la vérité' donc il nous a donné confiance », a glissé Alperen Sengun après avoir tout de même rendu 15 points, 12 rebonds et 6 passes. « On y est juste allé et on s'est battu. On a des joueurs vraiment talentueux dans notre équipe. Tout le monde peut marquer, et aussi défendre. On joue avec notre cœur. Tout le monde s'apprécie et tout le monde joue les uns pour les autres. Et on a un super coach, qui nous donne confiance avant les matchs. »

De la discipline et du cœur

Cette victoire en demi-finale est ainsi venue rappeler ce qui fait aussi les forces de cette équipe turque, comme la cohésion et le collectif. On pourrait également ajouter le don de soi à voir le match de Cedi Osman, boitant deux jours plus tôt et qui a livré 33 minutes de très bonne facture pour terminer à 17 points, derrière la performance de la star du jour, Ercan Osmani (28 points), avec son 6/8 à 3-points qui a fini par dégoûter les Grecs.

Ce succès, et la façon dont il a été acquis, c'est peut-être la meilleure nouvelle pour Alperen Sengun, pour cette finale et pour la suite. Contrairement aux Luka Doncic et autres Giannis Antetokounmpo, lui n'aura pas besoin de forcer son jeu pour espérer gagner.

« Il n'est pas nécessaire que ce soit mon soir tous les soirs. Et là, c'était le soir de mes coéquipiers. J'ai juste continué à jouer en restant agressif. Je sais que le ballon va m'arriver et je n'ai pas à tout faire. J'ai juste essayé de faire de mon mieux en défense et de finir les tirs faciles en attaque », a-t-il poursuivi.

Mais ce qui le rend sans doute le plus fier, c'est ce cœur avec lequel les joueurs turcs se sont battus et la discipline individuelle placée au service d'un objectif commun.

« Ce n'est pas que la Grèce qui a fait une mauvaise performance. C'est venu de nous. Ils sont une grande équipe, ils ont déjà bien joué. C'est juste qu'on est entré sur le terrain et on s'est battu. On a joué de façon plus agressive. On a joué plus dur qu'eux. On a mis nos tirs. On a simplement été meilleurs. »

Alperen Sengun Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 72 21 47.4 24.8 71.1 1.9 3.5 5.5 2.6 3.0 0.8 2.0 0.9 9.6 2022-23 HOU 75 29 55.3 33.3 71.5 3.2 5.8 9.0 3.9 3.4 0.9 2.6 0.9 14.8 2023-24 HOU 63 33 53.7 29.7 69.3 2.9 6.4 9.3 5.0 3.3 1.2 2.6 0.7 21.1 2024-25 ☆ HOU 76 32 49.6 23.3 69.2 3.4 6.9 10.3 4.9 2.8 1.1 2.6 0.8 19.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.