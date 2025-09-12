La Turquie d’Alperen Sengun gifle la Grèce et file en finale de l’Euro

Vingt-quatre ans après, la Turquie va vivre sa deuxième finale européenne. Et sa qualification n’a souffert d’aucune contestation ! Devant des centaines de leurs supporters, la Grèce a vécu une véritable humiliation ce vendredi 12 septembre en demi-finale de l’EuroBasket (94-68).

Portée par un Alperen Sengun encore proche du triple-double (15 points, 12 rebonds, 6 passes décisives), l’équipe d’Ergin Ataman a dominé de A à Z. Surtout, elle a rendu la vie dure à son adversaire (22 pertes de balles), tout particulièrement à un Giannis Antetokounmpo rarement aussi bien contesté (12 points à 6/13 aux tirs, 12 rebonds, 5 passes décisives, 5 pertes de balles). Une véritable démonstration de force !

La Turquie en fusion !

Dans une Xiaomi Arena acquise à la cause grecque, les hommes d’Ergin Ataman n’ont pas laissé une minute de répit aux Hellènes. Sous la houlette d’un Ercan Osmani en lévitation, 14 points à 4/4 à 3-points au premier quart-temps (28 points à 11/15 aux tirs, 6 rebonds au final !), et de leur défense de fer (5 pertes de balles), les Turcs ont parfaitement maîtrisé Giannis dès premier acte (26-16).

Bien en place pour limiter Alperen Sengun (0/8 aux tirs pour débuter) jusqu’ici, les protégés de Spanoulis ont tenté de faire le dos rond. Mais le pivot des Rockets, auteur de deux dunks rageurs, a trouvé d’autres ressorts que le scoring pour faire briller ses partenaires (9 rebonds dont 5 offensifs, 6 passes, 2 interceptions, 1 contre en première mi-temps), dont Cedi Osman, pourtant incertain (17 points en… 34 minutes !)

Les Turcs étaient si euphoriques qu’un supporter a demandé sa femme en mariage lors d’un temps-mort ! Et pas l’ombre d’une révolte pour la Grèce, qui a shooté à 44 % aux tirs et perdu 12 ballons dès la première mi-temps (49-31).

Giannis en quête de sa première médaille

Assommés, les coéquipiers de Kostas Sloukas (15 points à 6/8 aux tirs, 3 rebonds, 4 passes) n’ont jamais retrouvé leur grinta, accusant jusqu’à 26 points de retard au coeur du troisième quart-temps (72-46) et ne revenant sous la barre des -20 qu’en tout début de dernier acte. Un réveil bien timide pour éteindre le feu turc, jamais éteint même dans un long garbage time. Il n’y avait pas une mais deux classes d’écart entre les deux nations.

Trois ans après sa sortie de route en huitième de finale contre les Bleus et vingt-quatre ans après l’argent remporté à Istanbul, la Turquie disputera ainsi sa deuxième finale de l’EuroBasket. Elle rejoint l’Allemagne pour une finale inédite, tandis que la Grèce aura une dernière chance de monter sur le podium face à la Finlande. Avec à la clé une première médaille pour Giannis Antetokounmpo en compétition FIBA !

À Riga (Lettonie).