Cedi Osman très incertain pour la demi-finale face à la Grèce

Le staff médical turc s'est lancé dans une mission impossible au lendemain de sa qualification pour les demi-finales acquise mardi face à la Pologne. Victime d'une entorse à la cheville après avoir reçu tout le poids de Mateusz Ponitka, Cedi Osman doit être sur pied ce soir pour affronter la Grèce de Giannis Antetokounmpo.

Pour l'heure, nul ne sait si l'actuel joueur du Panathinaïkos sera en mesure de tenir sa place pour un choc d'une telle intensité. Les quelques images ayant fuité de sa sortie du bus, son absence de l'entraînement d'hier et les déclarations de son sélection Ergin Ataman ces derniers jours ne penchent pas vraiment en faveur d'une issue positive.

« Nous avons eu des réunions avec notre équipe médicale toute la matinée. Ils essaient d'aider Cedi à supporter la douleur et à le préparer pour le match », a concédé Ergin Ataman mercredi, rappelant que Cedi Osman avait tenu à revenir sur le terrain mardi après avoir reçu les premiers soins. « La plus grande inquiétude, c'était qu'il s'agisse d'une fracture de fatigue, car c'est à quoi ça ressemblait. Heureusement, il l'a évité. Il a un gonflement osseux dans cette zone, ce qui l'empêche d'appuyer sur son pied ».

Un casse tête pour Ergin Ataman

Reste donc à croiser les doigts pour que la situation s'améliore d'ici ce soir 20h, heure à laquelle le staff turc devra prendre une décision quant à sa participation, sans doute au dernier moment, comme l'a confirmé le sélectionneur. Le joueur ne devrait en tout cas pas être consulté puisqu'au regard de l'enjeu, rien ne le ferait reculer !

« Il voudra jouer quoi qu'il arrive, mais nous ne savons pas dans quelle mesure il sera efficace. S'il n'est qu'à 50 % de ses capacités, il vaut mieux ne pas l'utiliser », a poursuivi Ergin Ataman. “Cedi veut absolument jouer, mais sa blessure est sérieuse. Il a encore un peu de temps jusqu'à vendredi soir, j'espère donc qu'il pourra progresser. Si le match avait lieu ce mercredi ou jeudi, il n'aurait certainement pas pu jouer. »

Le sélectionneur, qui est aussi le coach de Cedi Osman au Pana, va devoir prendre tous les éléments en compte, entre la perspective de perdre le deuxième meilleur scoreur de l'équipe depuis le début de la compétition (14.9 points en moyenne sur sept matchs) et la possibilité de le ménager en vue d'une éventuelle finale. Sacré casse-tête !