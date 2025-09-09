Un immense Alperen Sengun envoie la Turquie dans le dernier carré !

Moment d’histoire à plus d’un titre pour la Turquie ! Bousculée par la Suède en huitièmes de finale, la troupe d’Ergin Ataman, toujours invaincue dans cet Euro, n’a cette fois-ci rien laissé au hasard contre les Polonais (91-77).

Elle n’a eu qu’à se laisser porter par son nouveau patron, Alperen Sengun, bien décidé à devenir le sixième joueur de l’histoire de l’Euro en triple-double (19 points à 6/14 aux tirs, 12 rebonds, 10 passes décisives et 3 interceptions). Et aussi le plus jeune à le faire, à 23 ans ! Lui qui l’avait déjà frôlé, à une décisive, dès le premier tour contre la République tchèque.

Inarrêtable Sengun !

Les Turcs n’ont eu besoin que d’un quart-temps de chauffe (19-19) avant d’accélérer dans un deuxième acte à sens unique, remporté 27 à 13. Les Polonais (10/29 à 3-points) se sont cassés les dents sur la défense turque (11 pertes de balle en première mi-temps, 15 au final)… et sur leur pivot star.

Tantôt en mode distributeur de caviars, tantôt en arme de destruction massive, entre poster sur Jordan Loyd et domination au rebond offensif, le All-Star des Rockets a mis ses coéquipiers au chaud à +14 à la pause (46-32).

Les Turcs ont même compté jusqu’à 23 points d’avance en fin de troisième quart-temps (63-40), avant un sursaut d’orgueil des coéquipiers de Jordan Loyd et Mateusz Ponitka (19 points chacun), revenus sous la barre des 10 unités à 3 minutes 30 de la fin. Un réveil, malheureusement pour les Polonais, bien trop tardif pour réellement inquiéter Shane Larkin (13 points, 5 rebonds, 5 passes) et compagnie.

La troupe d’Ergin Ataman affrontera ce vendredi le vainqueur de Grèce – Lituanie en demi-finale. La deuxième de son histoire, vingt-quatre ans après l’argent de 2001, qu'elle avait obtenu devant son public.

A Riga (Lettonie).