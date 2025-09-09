NBA
Alperen Sengun, plus jeune auteur d’un triple-double à l’Euro

Publié le 9/09/2025 à 17:47

Face à la Pologne, en quart de finale, Alperen Sengun est devenu le 6e joueur de l'histoire à compiler un triple-double à l'EuroBasket. Et le plus jeune !

Alperen Sengun avec la TurquieAlperen Sengun avait manqué le triple-double d'une petite passe face à la République tchèque, Ergin Ataman ayant préféré l'économiser lors de ce match de poules. Mais ce n'était que partie remise…

Et c'est donc en quart de finale, face à la Pologne, que le pivot de la Turquie a signé son premier triple-double de l'EuroBasket, avec 19 points (6/14 au tir), 12 rebonds et 10 passes décisives. Un triple-double réalisé en seulement 25 minutes sur le parquet, et qui lui permet de devenir le 6e joueur de l'histoire à réaliser un triple-double à l'EuroBasket, après Stojan Vrankovic (1993), Toni Kukoc (1995), Rares Andrei Mandache (2017), Mateusz Ponitka (2022) et Luka Doncic (2025), qui l'a fait il y a quelques jours.

Mais à tout juste 23 ans, le All-Star des Rockets est également le plus jeune joueur de cette courte liste.

Alperen Sengun Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2021-22 HOU 72 21 47.4 24.8 71.1 1.9 3.5 5.5 2.6 3.0 0.8 2.0 0.9 9.6
2022-23 HOU 75 29 55.3 33.3 71.5 3.2 5.8 9.0 3.9 3.4 0.9 2.6 0.9 14.8
2023-24 HOU 63 33 53.7 29.7 69.3 2.9 6.4 9.3 5.0 3.3 1.2 2.6 0.7 21.1
2024-25 HOU 76 32 49.6 23.3 69.2 3.4 6.9 10.3 4.9 2.8 1.1 2.6 0.8 19.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Par Dimitri Kucharczyk
