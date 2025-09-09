Alperen Sengun, plus jeune auteur d’un triple-double à l’Euro

Alperen Sengun avait manqué le triple-double d'une petite passe face à la République tchèque, Ergin Ataman ayant préféré l'économiser lors de ce match de poules. Mais ce n'était que partie remise…
Et c'est donc en quart de finale, face à la Pologne, que le pivot de la Turquie a signé son premier triple-double de l'EuroBasket, avec 19 points (6/14 au tir), 12 rebonds et 10 passes décisives. Un triple-double réalisé en seulement 25 minutes sur le parquet, et qui lui permet de devenir le 6e joueur de l'histoire à réaliser un triple-double à l'EuroBasket, après Stojan Vrankovic (1993), Toni Kukoc (1995), Rares Andrei Mandache (2017), Mateusz Ponitka (2022) et Luka Doncic (2025), qui l'a fait il y a quelques jours.
Mais à tout juste 23 ans, le All-Star des Rockets est également le plus jeune joueur de cette courte liste.
|Alperen Sengun
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2021-22
|HOU
|72
|21
|47.4
|24.8
|71.1
|1.9
|3.5
|5.5
|2.6
|3.0
|0.8
|2.0
|0.9
|9.6
|2022-23
|HOU
|75
|29
|55.3
|33.3
|71.5
|3.2
|5.8
|9.0
|3.9
|3.4
|0.9
|2.6
|0.9
|14.8
|2023-24
|HOU
|63
|33
|53.7
|29.7
|69.3
|2.9
|6.4
|9.3
|5.0
|3.3
|1.2
|2.6
|0.7
|21.1
|2024-25 ☆
|HOU
|76
|32
|49.6
|23.3
|69.2
|3.4
|6.9
|10.3
|4.9
|2.8
|1.1
|2.6
|0.8
|19.1
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.