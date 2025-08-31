Luka Doncic, cinquième joueur en triple-double à l’EuroBasket !

Ce n'est finalement pas Alperen Sengun, mais Luka Doncic qui est devenu le cinquième joueur de l'histoire à enregistrer un « triple-double » dans un championnat d'Europe de basket !

Maladroite, la star des Lakers a tout de même compilé 26 points à 9/23 au tir dont 2/11 de loin, 10 rebonds et 11 passes décisives pour rejoindre Stojan Vrankovic (1993), Toni Kukoc (1995), Rares Andrei Mandache (2017) et Mateusz Ponitka (2022) dans l'histoire.

Et la Slovénie s'est imposée face à la Belgique (86-67) pour décrocher sa première victoire, après deux défaites.

À noter par ailleurs que Luka Doncic est également le plus jeune joueur (26 ans et 184 jours) à atteindre les 400 points à l'EuroBasket depuis Tony Parker (25 ans et 122 jours) en 2007. Et dans l'histoire de la Slovénie, seules les légendes Goran Dragic et Jaka Lakovic avaient réussi à atteindre ce seuil avant lui.