Luka Doncic, cinquième joueur en triple-double à l’EuroBasket !

Publié le 31/08/2025 à 16:15

Avec son triple-double face à la Belgique, Luka Doncic rejoint Stojan Vrankovic (1993), Toni Kukoc (1995), Rares Andrei Mandache (2017) et Mateusz Ponitka.

Luka Doncic avec la SlovénieCe n'est finalement pas Alperen Sengun, mais Luka Doncic qui est devenu le cinquième joueur de l'histoire à enregistrer un « triple-double » dans un championnat d'Europe de basket !

Maladroite, la star des Lakers a tout de même compilé 26 points à 9/23 au tir dont 2/11 de loin, 10 rebonds et 11 passes décisives pour rejoindre Stojan Vrankovic (1993), Toni Kukoc (1995), Rares Andrei Mandache (2017) et Mateusz Ponitka (2022) dans l'histoire.

Et la Slovénie s'est imposée face à la Belgique (86-67) pour décrocher sa première victoire, après deux défaites.

À noter par ailleurs que Luka Doncic est également le plus jeune joueur (26 ans et 184 jours) à atteindre les 400 points à l'EuroBasket depuis Tony Parker (25 ans et 122 jours) en 2007. Et dans l'histoire de la Slovénie, seules les légendes Goran Dragic et Jaka Lakovic avaient réussi à atteindre ce seuil avant lui.

Par Dimitri Kucharczyk
