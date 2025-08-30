Alperen Sengun privé de triple-double… pour l’instant

Éblouissant face à la République tchèque (23 points, 12 rebonds, 9 passes), dans la nouvelle victoire de « sa » Turquie à l'Euro, Alperen Sengun pourrait en revanche nourrir un léger regret : celui d'avoir raté le triple-double, pour une petite passe décisive.

« Oui, mes coéquipiers m'ont dit qu'il me manquait une passe et je voulais retourner sur le terrain, mais c'était la décision du sélectionneur » a-t-il d'ailleurs admis, après coup.

Sauf que Ergin Ataman, son sélectionneur, a préféré se montrer prudent. Même s'il dit ne pas avoir été informé de l'enjeu : « Je l'ai laissé hors du terrain pour se reposer, car nous avons un nouveau match [ce samedi soir]. Mais je n'ai pas non plus réalisé qu'il voulait retourner sur le terrain. Personne ne me l'a dit car, sinon, j'aurais pu appeler un temps-mort pour mettre quelque chose en place pour lui… Mais personne ne m'a mis au courant. »

Encore plusieurs matchs pour y arriver

n cas de triple-double, Alperen Sengun aurait pu marquer l'histoire, puisqu'il serait devenu le cinquième joueur à en enregistrer un à l'EuroBasket, après Stojan Vrankovic (1993), Toni Kukoc (1995), Rares Andrei Mandache (2017) et Mateusz Ponitka (2022).

Néanmoins, d'un côté comme de l'autre, on préfère se dire que la compétition est encore longue et que l'intérieur des Rockets aura bien l'occasion d'en réussir un dans les prochains jours. Pourquoi pas dès ce samedi, en « back-to-back » contre le Portugal ?

« L’Euro est long, nous allons aller jusqu’en finale et je suis sûr qu'il en fera un avant ça » assure Ergin Ataman. « Ce n'est pas un problème pour moi non plus, j'essayais de lui dire [au sélectionneur, ndlr], sauf qu'il ne m'a pas compris. Mais tout va bien, nous avons encore beaucoup de matchs à jouer, donc j'aurai l'occasion d'en réussir un. Puis, si les adversaires continuent de me prendre à deux, je vais juste faire la bonne lecture… » a indiqué Alperen Sengun.

Alperen Sengun Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 72 21 47.4 24.8 71.1 1.9 3.5 5.5 2.6 3.0 0.8 2.0 0.9 9.6 2022-23 HOU 75 29 55.3 33.3 71.5 3.2 5.8 9.0 3.9 3.4 0.9 2.6 0.9 14.8 2023-24 HOU 63 33 53.7 29.7 69.3 2.9 6.4 9.3 5.0 3.3 1.2 2.6 0.7 21.1 2024-25 ☆ HOU 76 32 49.6 23.3 69.2 3.4 6.9 10.3 4.9 2.8 1.1 2.6 0.8 19.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.