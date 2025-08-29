Alperen Sengun frôle le triple-double dans la nouvelle victoire de la Turquie

Deux matchs, deux victoires pour la Turquie dans cet EuroBasket. Malgré Martin Peterka (23 points), la République tchèque a subi la loi d'Alperen Sengun, en démonstration à l'intérieur : 23 points, 12 rebonds et 9 passes (à 8/9), en 28 minutes.

Au côté du pivot des Rockets, Cedi Osman (21 points) n'a pas non plus été en reste, en particulier dans le troisième quart-temps, et les joueurs d'Ergin Ataman, déjà victorieux avec la manière de la Lettonie en ouverture, ont confirmé qu'ils avaient tout d'une équipe médaillable dans deux semaines.

Certes bousculés pendant un quart d'heure, face à la grosse réussite des Tchèques à 3-points, les Turcs n'ont pas paniqué pour autant quand ils étaient à -8, répondant par un 14-0 dans le deuxième quart-temps, afin de prendre les commandes pour de bon.

Sous l'impulsion de son leader, Alperen Sengun, qui régnait sans partage dans la raquette, en ne gâchant presque pas, la Turquie a fait la différence dans la peinture (50 points à 26) et près du cercle, faisant grimper son avance au fil des minutes. Alors même que Shane Larkin n'a inscrit que 5 points, preuve que le collectif des 12 Géants a répondu présent, dans son ensemble.

Dès demain (20h15), la troupe d'Ergin Ataman visera maintenant la passe de trois contre le Portugal, tandis que la République tchèque tentera de débloquer son compteur de victoires, ce samedi également (13h45), face à l'Estonie.

Crédit photo : FIBA.com