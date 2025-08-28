La Turquie a montré qu’elle est « l’une des meilleures équipes du tournoi »

Difficile de trouver plus heureux que Ergin Ataman en conférence de presse, au sortir de la large victoire de la Turquie sur la Lettonie, en ouverture de l'Euro. Dans l'un des premiers chocs de la compétition.

« Je pense que l'on a joué un basket parfait » s'est ainsi réjoui le sélectionneur des 12 Géants, qui ont insisté dans la peinture et créé de nombreux décalages pour des tirs extérieurs. « C'est une victoire très importante pour nous et je pense que l'on a montré à toute l'Europe que nous sommes l'une des meilleures équipes du tournoi. »

Pourtant, les joueurs turcs évoluaient en territoire hostile, puisque la rencontre se déroulait à Riga, devant une foule de 11 000 personnes largement acquises à la cause des Lettons.

« Je pense que, quand on joue à l'extérieur, le début d'un match est très important » a ensuite rappelé Ergin Ataman. « Donc on a très bien entamé la rencontre, avec une excellente défense, en faisant circuler le ballon à l'intérieur comme à l'extérieur, et on a pris le contrôle de la partie. Ce n'est qu'en fin de deuxième quart-temps que l'on a commis quelques pertes de balle inutiles. Donc l'entame de seconde période était aussi importante et on ne les a pas laissés trouver de tirs faciles. »

Rapidement en tête (et de 26 points au maximum !), la Turquie n'a été menée qu'une fois, pendant très exactement 19 secondes. C'était lors de la toute première minute puis, sous l'impulsion de Kenan Sipahi, Cedi Osman, Alperen Sengun ou encore Shane Larkin, les hommes de Ergin Ataman ont déroulé leur basket de chaque côté.

« Avant le match, j'ai vu que tout le monde pensait que la Lettonie était favorite… » a indiqué le sélectionneur, ravi de l'activité des siens au rebond et en défense, mais déjà tourné vers la suite, contre la République tchèque. « Mais j'ai dit à mes joueurs que l'on était une équipe solide et on l'a montré sur le terrain. Maintenant, il est important de continuer à proposer le même type de basket pour les prochains matchs. »

