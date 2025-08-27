La Turquie donne la leçon à Kristaps Porzingis et la Lettonie

C'était le premier gros choc de cet Euro 2025, entre deux équipes potentiellement capables d'aller sur le podium.

Résultat ? La Turquie a affirmé ses ambitions face à une Lettonie qui a affiché ses limites. À l'arrivée, Alperen Sengun (16 points, 8 rebonds, 7 passes) et ses coéquipiers s'imposent dans les grandes largeurs (93-73), imposant une douche froide au public de Riga, qui a vu Kristaps Porzingis (10 points à 3/12, 6 pertes de balle) souffrir.

C'est Kenan Sipahi (19 points à 5/5 de loin) qui a donné le ton de la rencontre pour la troupe d'Ergin Ataman. La Lettonie s'accroche tant bien que mal, alors que Sehmus Hazer place un poster sur la licorne des Hawks !

Le public letton sonné

À la mi-temps, rien n'est encore fait (47-39) pour la Turquie de Cedi Osman (20 points), qui a la main sur le match, mais pas encore le pied sur la gorge des Lettons…

Le problème, c'est que Shane Larkin (15 points) va faire très mal aux locaux lors du troisième quart-temps, en punissant plusieurs retards et approximations défensifs. Et comme Kristaps Porzingis et ses coéquipiers n'arrivent pas à tenir Alperen Sengun poste bas, la Turquie continue de creuser un écart. Presque inexorablement.

C'est que la Lettonie a de son côté bien du mal à générer des décalages pour ses shooteurs, ou encore à tenir le défi physique. L'écart atteint même les 26 points au milieu du dernier quart-temps.

Mais comme le « point average » compte dans un Euro, Rihards Lomazs ou Andrejs Grazulis s'arrachent pour limiter la casse (93-73). Et également retrouver un peu d'énergie et d'entrain en vue du prochain match.

Ce sera vendredi, face à l'Estonie (17h00) alors que la Turquie va enchaîner face à la République tchèque (13h45).