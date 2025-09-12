Giannis Antetokounmpo est aussi devenu le leader émotionnel de la Grèce

Ce soir, à 20h00, Giannis Antetokounmpo disputera le match le plus important de sa carrière avec la Grèce. Car la meilleure performance du « Greek Freak » en sélection est une 5e place, à l'Euro 2015 comme à l'Euro 2022. S'il remporte la demi-finale face à la Turquie, il s'assurera ainsi sa première médaille en compétition FIBA !

« Giannis est l'un des meilleurs joueurs au monde. Et il n'a jamais manqué un tournoi avec l'équipe nationale lorsqu'il était en bonne santé » explique Nikos Zisis, le GM de la sélection hellène. « Je l'ai vu évoluer avec l'équipe nationale ces dernières années et il n'était pas très bavard. Il ne parlait pas beaucoup, il faisait son travail ».

Une attitude qui a évolué, notamment depuis l'arrivée de Vassilis Spanoulis sur le banc.

« Ces dernières années, il s'est beaucoup amélioré dans ce domaine, et c'est très important car quand vous avez l'un des meilleurs coéquipiers au monde, vous espérez beaucoup de lui. Vous le regardez dans les yeux et vous attendez sa réaction. Positive ou négative. C'est très important pour l'équipe » continue ainsi Nikos Zisis.

Profiter du meilleur joueur du monde sur jeu rapide

Pour ce dernier, membre des dernières équipes grecques médaillées (or à l'Euro 2005, argent à la Coupe du monde 2006 et bronze à l'Euro 2009), Giannis Antetokounmpo est désormais aussi le leader émotionnel de la Grèce.

« Au-delà de ce qu'il accomplit à Milwaukee, tout le monde le considère comme le leader de l'équipe. Pas seulement comme le meilleur joueur, mais comme quelqu'un sur qui on peut compter. Chaque été, on discute beaucoup de son intégration, mais au final, il est toujours là et donne le meilleur de lui-même. C'est un homme touchant car cet été, son équipe a connu divers problèmes, mais il a lacé ses chaussures chaque jour où il est venu sur le terrain et, avec ses coéquipiers, il est venu réaliser son rêve. Félicitations à lui et à ses coéquipiers. »

Des coéquipiers qui ont aussi appris à profiter des forces de leur leader, notamment sur jeu rapide.

« Le plus important, c'est la contre-attaque. C'est le meilleur joueur au monde dans ce domaine. La grande majorité des équipes ne disposent pas d'un joueur de 2m10 capable de prendre 12 à 13 rebonds et de courir aussi vite, avec ou sans le ballon. Ses coéquipiers doivent apprendre à s'adapter à cette situation. Si l'on compare les deux premiers matchs amicaux de l'équipe nationale aux plus récents, on constate une très nette amélioration dans ce domaine », conclut ainsi Nikos Zisis, confiant dans les chances de son équipe face à la Turquie.