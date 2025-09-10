Affronter la Grèce, le « destin » d’Ergin Ataman

La victoire de la Grèce contre la Lituanie a non seulement permis à la Turquie de connaître son adversaire en demi-finale mais également promis un match spécial pour Ergin Ataman. En effet, le sélectionneur truc opère en Grèce, au Panathinaikos, en club.

« J'ai de bons sentiments pour les Grecs, pour le basket grec. J'ai cinq joueurs du Panathinaikos dans cette équipe, je connais les autres joueurs, de l'Olympiacos et autre, et bien sûr Giannis Antetokounmpo », livrait-il avant le quart de finale. « Du point de vue d'un coach, personne n'a envie de croiser la Grèce en demi-finale. »

Finalement, ce sera le cas et pour Ergin Ataman, ce n'est pas vraiment un hasard de devoir s'expliquer avec ce pays-là à ce niveau de la compétition : « C'est mon destin de jouer contre eux en demi-finale. »

Il faut rappeler que le sélectionneur turc n'a pas toujours été tendre avec la Grèce. La preuve en juin dernier, lors de la finale du championnat face à l'Olympiacos d'Evan Fournier. L'ambiance avait été électrique et le coach du Panathinaikos n'avait pas ménagé ses critiques, en parlant des « faux Grecs » chez son adversaire.

« Ce que je voulais dire, c'est que les fans de l'Olympiacos sont venus avec des drapeaux grecs et j'aurais voulu les voir à chaque Final Four. Ce n'était jamais arrivé auparavant. Et dans leur groupe, sauf Kostas Papanikolaou, il n'y a pas un joueur de l'équipe nationale grecque. Quand je parlais de faux Grecs, je parlais d'Aleksandar Vezenkov, qui est bulgare. De Thomas Walkup et Tyler Dorsey naturalisés, Naz Mitrou-Long aussi », s'était-il justifié pour préciser ce qu'il voulait dire, sur demande de la fédération grecque.

« Le fait de voir notre adversaire, qui est grec également, utiliser des drapeaux ressemblait à une provocation à mon égard. Je l'ai toujours dit : je respecte le peuple grec, le pays et son drapeau », avait-il conclu.