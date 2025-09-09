Seize ans après, la Grèce retrouve les demi-finales de l’Euro

Ils étaient des milliers, sans doute autour de 7 000 âmes, à avoir fait le déplacement chez leur voisin balte à Riga. Les supporters lituaniens ont donné de leur voix, bien avant l’entre-deux, pendant et après la rencontre, mais tous leurs cris du cœur n’ont pas suffi à éteindre la Grèce en quarts de finale de l’Euro (87-76).

A l’image des Bleus, les Lituaniens ont été victimes pendant trois quart-temps d’une panne d’adresse. Malgré leur plan anti-Giannis, et un grand leader en la personne de Jonas Valanciunas (24 points à 9/16 aux tirs, 15 rebonds), ils sont tombés sur un Giannis Antetokounmpo taille patron (29 points à 9/15 aux tirs, 6 rebonds, 4 interceptions), épaulé de trop nombreux lieutenants.

La Lituanie comme à la maison

Accueillis sous une bronca, les Grecs n’ont pas tardé à comprendre les intentions lituaniennes. Elles étaient très claires. Portés par des “Lietuva, Lietuva”, les protégés de Kurtinaitis ont débuté sur un 7-0 en moins de deux minutes !

Les hommes de Vassilis Spanoulis n’ont pas paniqué. Profitant des pertes de balles de leurs adversaires (5 en 10 minutes), ils sont revenus au train en installant de prime abord une guerre de tranchées (13-12).

Avant la fuite en avant, guidée par un Giannis adroit et puissant, 11 points au premier acte dont un dunk rageur sur Birutis. Secondé par son frère Kostas, auteur de… 4 contres en quatre minutes ! Ce qui, combiné à l’adresse des Toliopoulos et Sloukas, a donné +11 à la Grèce au milieu du deuxième quart-temps (35-24).

Un écart insuffisant pour s’envoler, alors que la Lituanie trouvait un second souffle en s’appuyant sur Jonas Valanciunas, 21 d’évaluation à la pause, et Arnas Velicka, le tueur au visage d’ange (39-38). Mais sans parvenir à virer en tête (44-38).

Giannis s’occupe de tout

Spanoulis a tremblé dès le retour des vestiaires lorsque Giannis a écopé de sa troisième faute. Mais il a choisi de laisser son homme à tout faire sur le parquet. Un choix payant, puisque l’ancien MVP a sanctionné les espaces laissés par ses défenseurs et permis aux siens de refaire le trou (58-45).

La Lituanie a riposté, à l’émotion (60-51). Mais elle a trop manqué de shoots ouverts, à l’image du pauvre Azuolas Tubelis (1 point à 0/10 aux tirs et -9 d’évaluation), pour être en mesure de croire à un retournement de situation, à -15 à 3 minutes du buzzer. Jusqu’à mourir à -11.

Seize ans après la médaille de bronze à l’Euro 2009, la Grèce est de retour dans le dernier carré du championnat d’Europe. Et jouera sa place en finale ce vendredi 12 septembre contre la Turquie, vainqueur plus tôt de la Pologne. Pour un duel Alperen Sengun – Giannis Antetokounmpo qui promet d’être électrisant !

Clément Carton, à Riga (Lettonie).