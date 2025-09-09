Jonas Valanciunas : « Nous sommes prêts »

La Lituanie peut se présenter avec de l'ambition pour son quart de finale face à la Grèce. Après avoir sorti la Lettonie à Riga en huitième de finale (79-88), les coéquipiers de Jonas Valanciunas ont une nouvelle fois dominé par leur engagement physique et la complémentarité de son trio Velicka-Sirvydis-Tubelis.

Pour ce quart de finale, la clé devrait principalement résider dans la capacité de la Lituanie à contenir, si ce n'est ralentir le train Giannis Antetokounmpo, ce que l'Espagne et Israël n'ont pas réussi à faire lors des deux dernières sorties impressionnantes du « Greek Freak ».

Un plan anti-Giannis en tête ?

La mission s'annonce relevée, mais Jonas Valanciunas estime que ses troupes sont préparées pour ce rude combat qui s'annonce.

« On a passé deux journées entières à nous préparer pour affronter l'équipe nationale grecque. C'est une bonne équipe qui dispose d'atouts, notamment sur le tir extérieur. Elle compte dans ses rangs Giannis, qui est très fort individuellement. On va donc devoir faire du bon boulot. On est prêts, on a un plan de jeu, et demain, on le montrera », a-t-il déclaré lundi, sans en dévoiler davantage. « Je ne vais pas vous dire quelle est notre stratégie. Chaque équipe a son propre style de jeu, et nous avons le nôtre. On va entrer sur le terrain et utiliser aussi nos points forts ».

Ce sera cet équilibre qu'il faudra tâcher de préserver, tant en attaque qu'en défense face au phénomène Antetokounmpo, d'autant plus que le danger ne viendra pas uniquement de lui.

« C'est une équipe qui tire bien à 3-points, et qui met ses tirs. Ils ont aussi beaucoup d'expérience, et des joueurs qui savent jouer ce genre de matchs », a rappelé le nouvel intérieur des Nuggets. « Donc on va devoir limiter nos erreurs, éliminer tous les points faciles et faire du bon boulot en défense comme en attaque ».

Jonas Valanciunas Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 TOR 62 24 55.6 0.0 78.9 2.0 4.0 6.0 0.7 3.0 0.3 1.5 1.3 8.9 2013-14 TOR 81 28 53.1 0.0 76.2 2.8 6.0 8.8 0.7 3.1 0.3 1.7 0.9 11.3 2014-15 TOR 80 26 57.2 0.0 78.6 2.7 6.0 8.7 0.5 2.8 0.4 1.4 1.2 12.0 2015-16 TOR 60 26 56.5 0.0 76.1 3.1 6.0 9.1 0.7 2.6 0.4 1.4 1.3 12.8 2016-17 TOR 80 26 55.7 50.0 81.1 2.8 6.7 9.5 0.7 2.7 0.5 1.3 0.8 12.0 2017-18 TOR 77 22 56.8 40.5 80.6 2.4 6.2 8.6 1.1 2.5 0.4 1.5 0.9 12.7 2018-19 * All Teams 49 22 55.9 29.2 79.5 2.2 6.4 8.6 1.4 3.0 0.4 1.8 1.1 15.6 2018-19 * TOR 30 19 57.5 30.0 81.9 1.8 5.4 7.2 1.0 2.7 0.4 1.3 0.8 12.8 2018-19 * MEM 19 28 54.5 27.8 76.9 2.7 7.9 10.7 2.2 3.4 0.3 2.7 1.6 19.9 2019-20 MEM 70 26 58.5 35.2 74.0 3.0 8.2 11.3 1.9 2.6 0.4 1.8 1.1 14.9 2020-21 MEM 62 28 59.2 36.8 77.3 4.1 8.4 12.5 1.8 2.9 0.6 1.6 0.9 17.1 2021-22 NOP 74 30 54.4 36.1 82.0 3.1 8.3 11.4 2.6 3.3 0.6 2.4 0.8 17.8 2022-23 NOP 79 25 54.7 34.9 82.6 2.8 7.3 10.2 1.8 3.1 0.3 2.0 0.7 14.1 2023-24 NOP 82 24 55.9 30.8 78.5 2.3 6.5 8.8 2.1 2.7 0.4 1.4 0.8 12.2 2024-25 * All Teams 81 19 55.0 21.6 87.9 2.3 5.4 7.7 2.0 2.2 0.5 1.5 0.6 10.4 2024-25 * WAS 49 20 54.7 25.9 89.6 2.4 5.8 8.2 2.2 2.0 0.4 1.8 0.6 11.5 2024-25 * SAC 32 17 55.6 10.0 84.7 2.2 4.8 7.0 1.8 2.6 0.5 1.0 0.6 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.