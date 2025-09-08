Le train Giannis est lancé

Comme pour la Slovénie avec Luka Doncic, c'est l'un des casse-têtes de cet Euro pour les adversaires de la Grèce : comment contenir Giannis Antetokounmpo ? Depuis le début de la compétition, aucune équipe n'a réussi à le ralentir, et ces deux dernières sorties laissent présager le pire pour les prochaines formations qui se présenteront sur sa route !

Après avoir compilé 25 points, 14 rebonds et 9 passes décisives pour aller chercher la première place du groupe C face à l'Espagne jeudi, le « Greek Freak » a sorti une nouvelle performance de choix avec un 18/23 au tir pour 37 points et 10 rebonds en 29 minutes pour permettre aux Grecs de venir à bout d'Israël (84-79).

« Il a été dominant, ils n'ont pas pu l'arrêter ce soir », a reconnu son coéquipier Tyler Dorsey. « On a continué à lui passer le ballon, et il a fait ce qu'il a fait ce soir. C'est l'un des meilleurs joueurs au monde, donc on est ravis de l'avoir dans notre équipe. On est heureux d'avoir remporté la victoire, de pouvoir se reposer et de se préparer pour la Lituanie ».

Objectif médaille

Après avoir parfois souffert par le passé dans le basket FIBA, dans une raquette plus fermée et avec moins de jeu de transition, le dévoreur d'espaces des Bucks semble aujourd'hui arrivé à maturité et peut enfin espérer disputer une demi-finale d'une compétition internationale majeure de sa carrière, à 30 ans. Les deux derniers matchs ont en tout cas confirmé qu'il savait faire évoluer son jeu selon ce que l'adversaire pouvait lui proposer.

« Il est inarrêtable, que ce soit en basket FIBA ou NBA », a poursuivi Tyler Dorsey. « Mais évidemment, en NBA, ils ne peuvent pas camper autant dans la raquette, donc il met beaucoup plus de points en transition. Je trouve que le collectif arrive aussi à bien s'entendre autour de lui. On fait de notre mieux. Notre cohésion grandit, et on va devoir être prêts pour la suite, élever notre niveau. Certains soirs, il mettra 40 points, d'autres il fera 10 passes décisives comme contre l'Espagne. Il faut que nous aussi, on soit prêts à élever notre niveau (…). Il a déjà le talent, donc tant qu'il continuera à bosser et à être de plus en plus costaud, il sera très bon. »

Avant d'espérer intégrer le dernier carré, il faudra d'abord faire plier la Lituanie en quart de finale demain soir, une mission qui ne s'annonce pas si évidente face à la culture basket et l'expérience de la sélection de Rimas Kurtinaitis.

« On connaît tous l'école du basket lituanien. Ils sont compétitifs, ils ont leurs fans avec eux, ils ont des intérieurs costauds, ils savent jouer et ce sera un match très difficile. Ce sont des combattants. On le voit à tous les matchs, on ne peut se reposer sur personne, chaque joueur peut avoir un gros match, donc il faudra être prêts pour eux », a prévenu le sélectionneur grec Vassilis Spanoulis, qui a également souligné la gestion des fins de match comme point à corriger. « On savait que c'était urgent, car n'importe quelle équipe peut vous surprendre n'importe quel soir. Cela nous a mis sur le qui-vive, c'est certain. Nous devons mieux finir nos matchs, mais nous allons y arriver. »

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 ☆ MIL 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 ☆ MIL 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ MIL 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ MIL 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 ☆ MIL 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 ☆ MIL 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 ☆ MIL 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 ☆ MIL 73 35 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 ☆ MIL 67 34 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.