En patron, Giannis Antetokounmpo fait plier Israël

Les Grecs étaient plus que prévenus pour le dernier huitième de finale de cet Eurobasket : être favori sur le papier ne donne aucune garantie ! Et ce match face à Israël en a été une illustration de plus, la formation de la fratrie Antetokounmpo ayant eu bien du mal à se défaire d'une équipe israélienne accrocheuse jusqu'au bout. Giannis a ainsi dû s'employer pour assurer la qualification, au prix d'un nouveau match impressionnant, à 37 points (à 18/23 au tir) et 10 rebonds.

Giannis Antetokounmpo a très vite fait parler son impact physique en terminant trois fois près du cercle avec la faute en plus sur son troisième panier de la soirée.

Sous pression, Israël a su répondre rapidement pour ne pas prendre un éclat, en s'appuyant sur l'ancien intérieur francilien Tomer Ginat, le 3-points de l'ancien dijonnais Khadeen Carrington et les quatre points de Deni Avdija en fin de premier quart-temps, conclu par un dunk de Giannis Antetokounmpo (28-22).

Encore une démonstration de force pour le “Greek Freak”

Les Grecs ont tout tenté pour essayer de distancer leur adversaire du soir sans vraiment y parvenir. Le trio Carrington-Sorkin-Avdija a fait mouche derrière l'arc pour répondre à la nouvelle démonstration de force de Giannis Antetokounmpo. Peu avant la pause Le 3-points de Kostas Sloukas a brièvement fait passer la sélection de coach Spanoulis à +11 (50-39), mais Israël a rappliqué dès le retour des vestiaires, avec la même triplette de shooteurs, deux nouveaux paniers de Tomer Ginat et un dunk en transition de Roman Sorkin pour ramener l'écart à -3 (60-57) !

Le 2+1 de Kostas Sloukas et le 3-points d'Alexandros Samodurov ont alors permis aux Grecs de pousser un gros ouf de soulagement avant le début du quatrième quart-temps (67-59).

Aux forceps, Kostas Sloukas puis Giannis Antetokounmpo ont forcé la décision, suite à un magnifique “spin move” du Greek Freak avant de finir sous le cercle, puis de claquer un dunk en contre-attaque (73-59).

Les Israéliens ont continué de se battre sur chaque possession, à l'image de Deni Avdija (23 points), même si ce dernier s'est retrouvé avec une arcade ouverte suite à une chute qui a poussé Kostas Sloukas à se jeter sur lui pour essayer de lui piquer le ballon. Suffisant pour revenir à deux possessions à 75 secondes de la fin (80-74), mais pas pour inquiéter la nation hellène, victorieuse 84-79 et qui affrontera donc la Lituanie en quart de finale !