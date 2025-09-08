Luka Doncic est tellement fier de ses lieutenants

34, 39, 26, 26, 37 et 42. Il ne s'agit pas du nombre de minutes mais bien du nombre de points de Luka Doncic depuis le début de l'Euro 2025. Ce qui lui donne une moyenne hallucinante de… 34.0 points par match (en 33 minutes) !

Pour le huitième de finale contre l'Italie, remporté sur le fil, « Luka Magic » avait tout simplement décidé de faire encore plus fort avec… 42 points, 10 rebonds et 3 interceptions (en 33 minutes), à 11/19 au shoot et 15/16 aux lancers-francs. Rien que ça !

« C'était épuisant… Un match très physique… On sait que l'Italie a beaucoup d'armes, mais on a tenu bon au final » savourait-il après coup, sans manquer de mettre ses coéquipiers en avant. « Je félicite toujours les gars et je le fais une fois de plus : ils jouent très bien et on gagne ou on perd tous ensemble. Tout le mérite leur revient, on joue les uns pour les autres. »

Avant de retrouver les Lakers à la fin du mois, Luka Doncic s'offre là une nouvelle épopée riche en émotions avec cette Slovénie qu'il apprécie tant. Et où tout le monde se démène pour laisser sa magie opérer…

« Pourquoi sommes-nous si spéciaux ? Parce que tout le monde joue les uns pour les autres ! » insistait-il. « On s'entend super bien, la cohésion est à son apogée… Il y a parfois des disputes, mais ça fait partie du sport. Sur le terrain, on veut juste s'aider mutuellement. Comme je l'ai déjà dit, tout le mérite revient aux gars. »

Un premier quart-temps de légende

De son match, on retiendra cependant une chose et il s'agit de son premier quart-temps monstrueux : 22 points en 10 minutes ! Le double des Italiens, alors que l'ensemble de la Slovénie a inscrit… 29 points. Du très, très grand Luka Doncic, en somme.

« Ils ont commencé à défendre sur moi en ‘switchant’, mais j'ai trouvé mon rythme et marqué quelques points. Enfin… Quelques points… (Il rigole) » a déclaré celui qui a ensuite bouclé la mi-temps avec 30 points (!) au compteur. « Puis ils m'ont pris à deux, mais notre jeu était fluide. »

S'il reconnaît « avoir mal » sur le plan physique, sans pour autant se montrer inquiet pour la suite, Luka Doncic a déjà hâte de se frotter à l'Allemagne de Dennis Schröder et Franz Wagner. Invaincue après six matchs, mais qu'il s'était offerte à l'Euro 2022…

« Avant le tournoi, j'ai déjà dit que nous étions confiants et que nous allions de l'avant, donc maintenant, on va avoir un match très compliqué contre l'Allemagne et on va continuer comme ça » a-t-il lancé, tandis que les Allemands ont battu à deux reprises les Slovènes en préparation.

Luka Doncic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 ☆ DAL 61 34 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 ☆ DAL 66 34 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 ☆ DAL 65 35 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 ☆ DAL 66 36 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 ☆ DAL 70 38 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 * All Teams 50 35 45.0 36.8 78.2 0.8 7.4 8.2 7.7 2.5 1.8 3.6 0.4 28.2 2024-25 * LAL 28 35 43.8 37.9 79.1 0.9 7.2 8.1 7.5 2.4 1.6 3.7 0.4 28.2 2024-25 * DAL 22 36 46.4 35.4 76.7 0.7 7.6 8.3 7.8 2.6 2.0 3.4 0.4 28.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.