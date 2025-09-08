Matchs
NBA hier
Matchs
hier
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Un bouillant Allemagne – Slovénie au programme des quarts de finale

Publié le 8/09/2025 à 7:09 Twitter Facebook

Eurobasket 2025 – Après l'éviction de la Serbie (et de la France), la route semble ouverte pour l'Allemagne, même s'il va falloir se farcir les Slovènes d'un Luka Doncic plus déterminé que jamais…

luka doncic allemagne

Les huitièmes de finale n'ont pas été tendres avec les équipes prétendues “favorites” de la compétition. Si l'Allemagne l'a emporté aisément face au Portugal (85-58), non sans avoir lutté pendant trois quart-temps, d'autres nations comme la Grèce dimanche ou la Turquie samedi ont dû batailler pour atteindre les quarts de finale, tandis que l'aventure est déjà finie pour la Serbie et la France !

Ce qui donne à l'arrivée un tableau pour le moins inattendu au stade des quarts de finale, avec un Finlande – Géorgie pour les vainqueurs des deux plus gros “upset” des huitièmes de finale, et en tête d'affiche un Allemagne – Slovénie qui pourrait valoir le détour, entre le collectif germanique organisé autour du tandem Schröder-Wagner, et une formation slovène qui a désormais de quoi inquiéter au regard des performances XXL répétées par Luka Doncic.

Les quatre rencontres se dérouleront mardi et mercredi à Riga (Lettonie). Pour rappel, tous les matchs jusqu'à la fin de la compétition seront retransmis par beIN Sports.

Programme des quarts de finale

Mardi

Turquie – Pologne (16h00)

Lituanie – Grèce (20h00)

Mercredi

Finlande – Géorgie (16h00)

Allemagne – Slovénie (20h00)

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par la rédaction
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes