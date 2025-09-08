Un bouillant Allemagne – Slovénie au programme des quarts de finale

Les huitièmes de finale n'ont pas été tendres avec les équipes prétendues “favorites” de la compétition. Si l'Allemagne l'a emporté aisément face au Portugal (85-58), non sans avoir lutté pendant trois quart-temps, d'autres nations comme la Grèce dimanche ou la Turquie samedi ont dû batailler pour atteindre les quarts de finale, tandis que l'aventure est déjà finie pour la Serbie et la France !

Ce qui donne à l'arrivée un tableau pour le moins inattendu au stade des quarts de finale, avec un Finlande – Géorgie pour les vainqueurs des deux plus gros “upset” des huitièmes de finale, et en tête d'affiche un Allemagne – Slovénie qui pourrait valoir le détour, entre le collectif germanique organisé autour du tandem Schröder-Wagner, et une formation slovène qui a désormais de quoi inquiéter au regard des performances XXL répétées par Luka Doncic.

Les quatre rencontres se dérouleront mardi et mercredi à Riga (Lettonie). Pour rappel, tous les matchs jusqu'à la fin de la compétition seront retransmis par beIN Sports.

Programme des quarts de finale

Mardi

Turquie – Pologne (16h00)

Lituanie – Grèce (20h00)

Mercredi

Finlande – Géorgie (16h00)

Allemagne – Slovénie (20h00)