Les Cavaliers tentés par le « very tall ball »

L’arrivée de Lauri Markkanen à Cleveland en fin d’intersaison a évidemment laissé perplexe puisque le Finlandais arrive dans une raquette déjà dense, entre le retour de Kevin Love, le choix d’Evan Mobley à la Draft, un jeune talent brut à développer, et la montée en puissance de Jarrett Allen.

Sauf que JB Bickerstaff a peut-être trouvé la parade pour distribuer des minutes à tout le monde. L’idée serait d’opter pour un cinq « very tall ball », avec un « front-court » dans lequel Lauri Markkanen serait décalé au poste 3.

Lauri Markkanen a grandi en jouant ailier

Parfait « stretch four » dans le profil, l’ex joueur des Bulls aurait plutôt tendance à être imaginé en 5 très mobile, capable d’étirer le jeu dans le basket moderne. Toujours est-il qu’il a grandi en jouant au poste d’ailier et que c’est là que JB Bickerstaff le voit utiliser sa mobilité, sa taille et sa science du tir.

« Je suis extrêmement à l’aise avec cette idée maintenant », a répondu le coach des Cavs face à cette possibilité. « En le regardant à l’entraînement et en voyant comment il bouge ses appuis défensivement, je crois que c’est l’un de nos meilleurs joueurs là-dessus. Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour le mettre sur le terrain afin qu’il puisse nous aider. On voit les points forts de nos intérieurs, le fait qu’ils soient si polyvalents et qu’ils peuvent jouer l’un à côté de l’autre. On l’a observé lors de la séance d’entraînement. Ils couvraient tout le terrain ».

JB Bickerstaff a mis son cinq mastoc’ en jeu jeudi soir en milieu de premier quart-temps alors que les Pacers menaient 15-7. Avec deux créateurs comme Darius Garland et Ricky Rubio, Lauri Markkanen en 3 et une raquette composée de Kevin Love, Evan Mobley puis Jarrett Allen. Le pivot est alors le seul véritable intérieur, ouvrant davantage d’espace dans la raquette. Avec un fort impact défensif qui a permis de donner du rythme et des solutions en attaque, le quintet a alors fini son examen de passage à +6.

Du temps de jeu pour Kevin Love qui revient en force

De quoi conforter tout le staff dans l’idée qu’un cinq de très grand taille efficace peut être une bonne solution, en plus de contenter tout le monde en terme de temps de jeu. Car celle-ci permettrait aussi de faire jouer Kevin Love davantage. Les retours ont été très bons à son sujet depuis la reprise, et il pourrait finalement être bien plus qu’un mentor pour cette équipe

« Nous voulons que Kevin joue le maximum de matches possibles. C’est notre responsabilité à l’entraînement et en match de le mettre en position de réussir, que ce soit avec la gestion de sa charge de travail, des back-to-back, des entraînements entre les matchs et toutes ces choses », a souligné JB Bickerstaff. « Mais pour être honnête, il a été bon. Il met ses tirs. Il facilite les choses. Il récupère le ballon. Et il est à fond dans ce que nous faisons. On le voit dans son attitude. Ce n’est pas facile pour tout le monde d’accepter le changement qu’il a dû subir. Lorsque vous portez une franchise pendant la majeure partie de votre carrière et que le changement se produit, ce n’est pas toujours facile à gérer. Je le félicite pour sa manière d’aborder les choses. »

Le retour a également été bon de la part de Lauri Markkanen, auteur de 11 points et 7 rebonds en 21 minutes face aux Pacers. Le Finlandais a aussi vu le bon côté par rapport au temps de jeu, en pouvant alterner avec Isaac Okoro sur le poste 3 et dépanner en rotation à l’intérieur.

« Je suis prêt à relever le défi de jouer au poste 3 en défense. En attaque, tout va rouler, mais nous devons être sur la même longueur d’onde avec des répétitions à l’entraînement et en match », a-t-il prévenu. « Rien qu’avec le fait d’avoir une grande équipe, quelqu’un va avoir un « mismatch » dont nous pourrons profiter. Je n’ai pas été surpris ou quoi que ce soit. J’étais plutôt excité. Je vais probablement avoir plus de minutes de cette façon tant que je joue dur, que je fais des stops et d’autres choses. Je pense que ça peut être une bonne chose pour nous ».

Nul doute que Lauri Markkanen sera motivé à l’occasion du prochain match de pré-saison des Cavs puisque ce sont les Bulls, son ancienne équipe, qui vont se présenter sur son chemin ce soir. A voir si JB Bickerstaff va renouveler l’opération, et pendant combien de temps…