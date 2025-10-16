Un effet Lonzo Ball sur le jeu des Cavs

Après deux premières sorties sans relief face à son ancienne équipe, les Bulls, Lonzo Ball a montré un autre visage face aux Pistons. « Quand on a un gars comme ça, qui peut vraiment lire le jeu et faire beaucoup de choses différentes, ça rend vraiment notre jeu plus facile. On s’est tous nourris de ça », lâche Donovan Mitchell sur la sortie de son nouveau coéquipier.

En 20 minutes en sortie de banc, le meneur de jeu a cumulé 9 points (3/5 aux tirs dont 2/3 de loin), 9 passes, 4 rebonds et 3 contres. Une prestation qui a convaincu Kenny Atkinson, séduit par sa qualité de création.

« Aller en contre-attaque. Remonter vite le ballon. Trouver les shooteurs ouverts en transition. Ensuite, ces passes spectaculaires où tu te dis juste qu’il fait partie des rares joueurs de la ligue capables de les réussir. J’adore le fait qu’il prenne des risques. Il n’a pas peur. Pour être un grand passeur, il faut avoir cet état d’esprit. Il va perdre quelques ballons, mais je pense qu’on en tirera bien plus de positif que de négatif », juge le coach.

Il pense sans doute à ce caviar distribué après un « spin move » en transition, à une main et à terre, en direction de Tyrese Proctor qui coupait au cercle. Un geste qui prouve que l'ancien des Bulls n'a rien perdu de sa vision du jeu.

Tout ce qu'imaginaient les Cavs

« C’est le Lonzo que je connais. Il a toujours été un facilitateur, un gars qui fait jouer les autres. On le voit depuis le lycée. C’est l’un des meilleurs passeurs que j’ai vus. Il rend ça tellement facile », apprécie De’Andre Hunter, en pensant aux six ballons distribués chaque soir par Lonzo Ball depuis son arrivée dans la ligue en 2017.

« Il est simplement en train de retrouver son rythme. Il n’a pas encore vraiment joué un match pour nous. Ce n’est que sa troisième tentative. Tout ce qu’on imaginait », salue Kenny Atkinson en évoquant l'instabilité physique de son nouveau joueur, privé de « back-to-back » pour tenter de l'économiser sur la durée.

Plus complet offensivement que l'homme pour lequel il a été échangé, Isaac Okoro, et plus solide en défense que Ty Jerome, Lonzo Ball est susceptible d'avoir un impact pour les Cavs des deux côtés du terrain.

« Il n'a pas déçu. Tout ce qu’on pensait obtenir, on l’a. Il a un ressenti du jeu exceptionnel. Je suis toujours enthousiaste à l’idée de coacher un joueur NBA, mais lui, c’est un gars que je regarde depuis longtemps. C’est un peu l’archétype du joueur qui rentre parfaitement dans un système », salue Kenny Atkinson pour finir.

Lonzo Ball Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 52 34 36.0 30.5 45.1 1.3 5.6 6.9 7.2 2.2 1.7 2.6 0.8 10.2 2018-19 LAL 47 30 40.6 32.9 41.7 1.1 4.2 5.3 5.4 2.4 1.5 2.2 0.4 9.9 2019-20 NOP 63 32 40.3 37.5 56.6 1.1 5.0 6.1 7.0 2.0 1.4 3.1 0.6 11.8 2020-21 NOP 55 32 41.4 37.8 78.1 0.6 4.2 4.8 5.7 1.9 1.5 2.2 0.6 14.6 2021-22 CHI 35 35 42.3 42.3 75.0 1.0 4.4 5.4 5.1 2.4 1.8 2.3 0.9 13.0 2024-25 CHI 35 22 36.6 34.4 81.5 0.7 2.7 3.4 3.3 1.6 1.3 1.2 0.5 7.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.