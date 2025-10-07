Lonzo Ball confirme qu’il est privé de « back-to-back » pour l’instant

En jouant 35 matches la saison passée avec les Bulls, Lonzo Ball a rassuré. Le total peut sembler maigre mais, faut-il le rappeler, le meneur de jeu avait été opéré trois fois en 14 mois du genou gauche, dont la dernière intervention était inédite : une greffe de cartilage. Le revoir sur les parquets fut ainsi déjà une grande victoire.

C'est davantage son poignet qui a grincé et empêché l'ancien de Chicago de jouer davantage. Néanmoins, maintenant qu'il est à Cleveland, la prudence reste prioritaire. Donc, comme attendu, il ne jouera pas deux matches en deux jours.

« Le back-to-back, c'est hors de question pour l'instant », annonce Lonzo Ball. « Cela ne veut pas forcément dire que c'est acté pour toute la saison, mais c'est le cas pour le début. »

Les Cavaliers en auront 14 occurrences cette saison et on ne verra donc, jusqu'à nouvel ordre, le meneur de jeu que le premier ou le second match à chaque fois. « Il n'a pas déçu. Il a répondu aux attentes », s'est réjoui Kenny Atkinson. « Je suis ravi de coacher n'importe quel joueur NBA mais c'est un gars que je regarde depuis un moment. Il correspond parfaitement à notre système. »

C'est-à-dire ? « Mon rôle est toujours un peu le même, peu importe où je suis : défendre, mettre du rythme, marquer les tirs ouverts et ne pas perdre des ballons », liste le frère de LaMelo. « C'est assez simple. Je joue au basket depuis longtemps et je n'ai pas vraiment changé mon jeu. »

Lonzo Ball Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 52 34 36.0 30.5 45.1 1.3 5.6 6.9 7.2 2.2 1.7 2.6 0.8 10.2 2018-19 LAL 47 30 40.6 32.9 41.7 1.1 4.2 5.3 5.4 2.4 1.5 2.2 0.4 9.9 2019-20 NOP 63 32 40.3 37.5 56.6 1.1 5.0 6.1 7.0 2.0 1.4 3.1 0.6 11.8 2020-21 NOP 55 32 41.4 37.8 78.1 0.6 4.2 4.8 5.7 1.9 1.5 2.2 0.6 14.6 2021-22 CHI 35 35 42.3 42.3 75.0 1.0 4.4 5.4 5.1 2.4 1.8 2.3 0.9 13.0 2024-25 CHI 35 22 36.6 34.4 81.5 0.7 2.7 3.4 3.3 1.6 1.3 1.2 0.5 7.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.