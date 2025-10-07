Lonzo Ball confirme qu’il est privé de « back-to-back » pour l’instant

En jouant 35 matches la saison passée avec les Bulls, Lonzo Ball a rassuré. Le total peut sembler maigre mais, faut-il le rappeler, le meneur de jeu avait été opéré trois fois en 14 mois du genou gauche, dont la dernière intervention était inédite : une greffe de cartilage. Le revoir sur les parquets fut ainsi déjà une grande victoire.
C'est davantage son poignet qui a grincé et empêché l'ancien de Chicago de jouer davantage. Néanmoins, maintenant qu'il est à Cleveland, la prudence reste prioritaire. Donc, comme attendu, il ne jouera pas deux matches en deux jours.
« Le back-to-back, c'est hors de question pour l'instant », annonce Lonzo Ball. « Cela ne veut pas forcément dire que c'est acté pour toute la saison, mais c'est le cas pour le début. »
Les Cavaliers en auront 14 occurrences cette saison et on ne verra donc, jusqu'à nouvel ordre, le meneur de jeu que le premier ou le second match à chaque fois. « Il n'a pas déçu. Il a répondu aux attentes », s'est réjoui Kenny Atkinson. « Je suis ravi de coacher n'importe quel joueur NBA mais c'est un gars que je regarde depuis un moment. Il correspond parfaitement à notre système. »
C'est-à-dire ? « Mon rôle est toujours un peu le même, peu importe où je suis : défendre, mettre du rythme, marquer les tirs ouverts et ne pas perdre des ballons », liste le frère de LaMelo. « C'est assez simple. Je joue au basket depuis longtemps et je n'ai pas vraiment changé mon jeu. »
|Lonzo Ball
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2017-18
|LAL
|52
|34
|36.0
|30.5
|45.1
|1.3
|5.6
|6.9
|7.2
|2.2
|1.7
|2.6
|0.8
|10.2
|2018-19
|LAL
|47
|30
|40.6
|32.9
|41.7
|1.1
|4.2
|5.3
|5.4
|2.4
|1.5
|2.2
|0.4
|9.9
|2019-20
|NOP
|63
|32
|40.3
|37.5
|56.6
|1.1
|5.0
|6.1
|7.0
|2.0
|1.4
|3.1
|0.6
|11.8
|2020-21
|NOP
|55
|32
|41.4
|37.8
|78.1
|0.6
|4.2
|4.8
|5.7
|1.9
|1.5
|2.2
|0.6
|14.6
|2021-22
|CHI
|35
|35
|42.3
|42.3
|75.0
|1.0
|4.4
|5.4
|5.1
|2.4
|1.8
|2.3
|0.9
|13.0
|2024-25
|CHI
|35
|22
|36.6
|34.4
|81.5
|0.7
|2.7
|3.4
|3.3
|1.6
|1.3
|1.2
|0.5
|7.6
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.