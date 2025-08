Lonzo Ball toujours privé de « back-to-back » ?

Juste avant l'ouverture de la « free agency », Lonzo Ball a changé d'équipe, passant des Bulls aux Cavaliers, équipe au style de jeu proche du sien. L'occasion pour lui d'enfin jouer pour une bague, ce qui l'enchante particulièrement, après plusieurs années de galère.

Il faut dire que les genoux du 2e choix de la Draft 2017 lui ont mené la vie dure quand il se trouvait à Chicago, entre deux saisons blanches et une transplantation de cartilage. Forcément, dans l'Ohio, on continuera de le surveiller de près physiquement et, à en croire Cleveland.com, les dirigeants songeraient déjà à lui « éviter les back-to-back ». Comme ceux des Bulls en 2024/25.

De la précaution plus qu'autre chose, alors que Lonzo Ball se voulait rassurant sur son état de santé, lors de sa présentation officielle.

« La manière dont mon genou a tenu le choc la saison dernière était encourageante » expliquait-il ainsi. « J'ai été en quelque sorte surpris de voir à quel point je pouvais bien me déplacer et j'ai senti que j'allais de mieux en mieux au fil de la saison. Malheureusement, j'ai dû composer avec mon poignet, mais en ce qui concerne mon genou, cela s'est plutôt bien passé. »

Pour sa saison de reprise, Lonzo Ball a été limité à 25 matchs, pour 7.6 points, 3.4 rebonds, 3.3 passes et 1.3 interception de moyenne en sortie de banc. À Cleveland, il sera appelé à faire souffler Darius Garland et Donovan Mitchell sur les postes 1/2.

Lonzo Ball Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 52 34 36.0 30.5 45.1 1.3 5.6 6.9 7.2 2.2 1.7 2.6 0.8 10.2 2018-19 LAL 47 30 40.6 32.9 41.7 1.1 4.2 5.3 5.4 2.4 1.5 2.2 0.4 9.9 2019-20 NOP 63 32 40.3 37.5 56.6 1.1 5.0 6.1 7.0 2.0 1.4 3.1 0.6 11.8 2020-21 NOP 55 32 41.4 37.8 78.1 0.6 4.2 4.8 5.7 1.9 1.5 2.2 0.6 14.6 2021-22 CHI 35 35 42.3 42.3 75.0 1.0 4.4 5.4 5.1 2.4 1.8 2.3 0.9 13.0 2024-25 CHI 35 22 36.6 34.4 81.5 0.7 2.7 3.4 3.3 1.6 1.3 1.2 0.5 7.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.