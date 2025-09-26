Jordan Clarkson, un « scoreur professionnel » pour les Knicks

« La plupart du temps, j’ai l’impression d’être ouvert. » Quand on connaît sa propension à envoyer, la déclaration de Jordan Clarkson ne surprendra personne. Après plus de cinq saisons avec le Jazz, l'arrière débarque à New York pour remplir le même rôle : apporter du « scoring », mais cette fois au service d'une équipe qui gagne.

L'intéressé voit son arrivée comme « une association naturelle. Une équipe qui manque de points venant du banc ajoute sans doute le meilleur scoreur de banc. Je vais y aller doucement au début avec le choix de mes tirs, mais à terme, les gars savent qu’ils peuvent me la passer et la balle ira au panier », promet déjà le joueur de 33 ans.

L'an dernier, il tournait encore à 16 points par match, sa moyenne depuis le début de sa carrière. Son nouveau coach Mike Brown voit ainsi chez lui un « scoreur professionnel ». Mais pas que.

Faire peur aux adversaires

« Surtout pour un joueur venant du banc, ça montre qu’il sait vraiment jouer. Il ne se contente pas de marquer. C’est ce que j’aime chez lui, c’est qu'il s'agit d'un bon passeur. J’apprécie son état d’esprit. On veut des gars qui n’ont pas peur du moment, qui sont prêts à prendre le tir et à aller le chercher », développe le technicien en pensant aux près de quatre passes décisives distribuées par le 6e homme de l'année 2021.

« Plus vous avez de gars comme ça, plus vous mettez la pression et un peu de peur chez l’adversaire. Quand la balle arrive entre leurs mains, si l’adversaire ne fait pas son boulot, le ballon va être envoyé et va probablement rentrer », se projette Mike Brown, conscient que sa nouvelle équipe disposait du banc le moins productif la saison passée, mais également le moins utilisé, par Tom Thibodeau.

Guerschon Yabusele et l'ancien joueur du Jazz sont attendus pour changer cette dynamique. « Tout est une question de communication. Pour ma part, je vais rester moi-même au milieu de ce qui se passe déjà. C’est là-dessus que je vais m’appuyer. Je ferai les ajustements nécessaires pour m’intégrer ici et jouer de la bonne manière. On va trouver ça ensemble […] Je dois prendre de bons tirs et jouer de la bonne façon, aussi », vise l'arrière pour finir.

Jordan Clarkson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 LAL 59 25 44.8 31.4 82.9 0.9 2.3 3.2 3.5 1.8 0.9 1.6 0.2 11.9 2015-16 LAL 79 32 43.3 34.7 80.4 1.2 2.8 4.0 2.4 2.1 1.1 1.7 0.1 15.5 2016-17 LAL 82 29 44.5 32.9 79.8 0.6 2.4 3.0 2.6 1.8 1.1 2.0 0.1 14.7 2017-18 * All Teams 81 23 45.1 35.2 80.0 0.7 2.0 2.7 2.7 1.3 0.7 1.6 0.1 13.9 2017-18 * LAL 53 24 44.8 32.4 79.5 0.8 2.2 3.0 3.3 1.2 0.7 1.8 0.1 14.5 2017-18 * CLE 28 23 45.6 40.7 81.0 0.5 1.6 2.1 1.7 1.6 0.7 1.1 0.1 12.6 2018-19 CLE 81 27 44.8 32.4 84.4 1.0 2.3 3.3 2.4 1.4 0.7 1.7 0.2 16.8 2019-20 * All Teams 71 24 45.4 36.8 83.6 0.7 1.9 2.6 1.9 1.5 0.6 1.4 0.2 15.2 2019-20 * UTH 42 25 46.2 36.6 78.5 0.7 2.1 2.8 1.6 1.8 0.7 1.4 0.2 15.6 2019-20 * CLE 29 23 44.2 37.1 88.4 0.7 1.7 2.4 2.4 1.1 0.6 1.3 0.3 14.6 2020-21 UTH 68 27 42.5 34.7 89.6 0.7 3.3 4.0 2.5 1.6 0.9 1.7 0.1 18.4 2021-22 UTH 79 27 41.9 31.8 82.8 0.8 2.6 3.5 2.5 1.9 0.8 1.6 0.2 16.0 2022-23 UTH 61 33 44.4 33.8 81.6 1.2 2.9 4.0 4.4 2.0 0.5 3.0 0.2 20.8 2023-24 UTH 55 31 41.3 29.4 88.1 0.9 2.5 3.4 5.0 1.5 0.6 2.7 0.1 17.1 2024-25 UTH 37 26 40.8 36.2 79.7 0.7 2.5 3.2 3.7 1.4 0.8 2.3 0.2 16.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.