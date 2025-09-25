Jalen Brunson davantage utilisé comme Stephen Curry

Qui dit nouveau coach, dit nouveaux principes de jeu. Les Knicks vont en faire l'expérience en passant de Tom Thibodeau à Mike Brown. Ce dernier prévoit de revoir l'attaque new-yorkaise et notamment l'utilisation de son joueur phare, Jalen Brunson. Celui-ci devrait être amené à jouer davantage sans ballon.

« JB est l’un des meilleurs meneurs NBA, donc évidemment, quand il a le ballon en main, tout le monde fait attention. Si Mike a dit ça, alors on va devoir faire un meilleur boulot pour le libérer, un peu à la manière de Steph Curry. Il va falloir trouver des moyens de lui donner le ballon avec de l’espace et de l’aider à obtenir des tirs propres près du cercle », analyse Karl-Anthony Towns.

« KAT » fait le parallèle avec le joueur vedette des Warriors qui, s'il est maître dans la création de son tir et du déclenchement après dribble, excelle également dans le jeu sans ballon. Avec des mouvements perpétuels pour obtenir des tirs ouverts en « catch-en-shoot ». Un domaine pour lequel Jalen Brunson est moins connu.

« Il semble être un joueur polyvalent. Et la principale chose que je veux faire pour lui, comme pour les autres, c’est lui créer des tirs faciles. L’un des tirs les plus simples au basket, c’est le 3-points en ‘catch-and-shoot'. Je suis un grand partisan de pénétrer dans la raquette et ressortir le ballon pour un 3-points en ‘catch-and-shoot' », juge le nouveau coach new-yorkais.

Mike Brown a vu Stephen Curry à l'œuvre

Avec Jalen Brunson, l'ancien coach des Kings de De'Aaron Fox retrouve un meneur de jeu, gaucher, qui aime faire la différence sur le dribble en pénétration et se créer son propre tir. Plutôt que de compter sur les autres pour le générer. « Dans notre système, on va essayer de le placer souvent dans ce genre de situations. En plus de ça, que ce soit sur une pénétration ou une coupe, si tu attaques la raquette puis lâches le ballon, on veut que tu continues à bouger », définit déjà Mike Brown.

Le technicien était aux premières loges pour voir Stephen Curry à l'œuvre durant ses six années comme assistant aux côtés de Steve Kerr (2016-2022). L'an dernier, le shooteur californien marquait près de 8 points en moyenne dans ce contexte contre un peu plus de 2 points pour Jalen Brunson.

Avec cette nouvelle philosophie en place, le leader local va devoir courir plus. « Il faut être en super forme pour jouer de cette manière, mais il semble avoir bien accepté le défi. J’ai hâte de voir si on peut continuer à trouver des solutions, pour lui créer des situations de ‘catch-and-shoot'. Le ballon sera entre ses mains, surtout en fin de match. Rendre le jeu plus simple pour lui tout au long sera un point essentiel », souhaite encore son coach.

Karl-Anthony Towns semble curieux de voir ce plan à l'œuvre : « Ce que je peux dire, c’est que s’il a dit ça, je pense tout de suite à Steph Curry. Comment peut-on trouver des moyens de le libérer avec des écrans et du mouvement, pour lui faciliter l’accès au cercle ou au tir ? »

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 22 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 18 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 25 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 32 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NYK 68 35 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 ☆ NYK 77 35 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 2024-25 ☆ NYK 65 35 48.8 38.3 82.1 0.4 2.5 2.9 7.3 2.1 0.9 2.5 0.1 26.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.