30 jours/30 équipes : Denver Nuggets

Après une drôle de saison, marquée par les évictions du coach, Mike Malone, et du GM, Calvin Booth, à la fin de la saison régulière, puis une élimination lors du Game 7 de la demi-finale de conférence face au Thunder, futur champion, les Nuggets se sont activés durant l'intersaison pour offrir plus d'options à Nikola Jokic.

Souvent frustrant, surtout au regard de l'investissement financier, Michael Porter Jr. a ainsi fait ses valises en direction de Brooklyn, afin de permettre l'arrivée d'un Cameron Johnson solide des deux côtés du terrain.

Parti en quête des dollars que le club ne pouvait pas lui offrir après le titre, Bruce Brown revient dans les Rocheuses après s'être perdu à Toronto et New Orleans. Tim Hardaway Jr. et Jonas Valanciunas sont également arrivés afin d'apporter du shoot et de la taille sous le cercle, deux choses dont Denver a parfois manqué la saison dernière, alors que la rotation d'impact était réduite.

Comme l'expliquaient clairement les nouveaux dirigeants de Denver, le but était clairement de constituer un groupe de joueurs qui parlent le même basket que Nikola Jokic, et donc capables de profiter de sa vision du jeu. On sait que c'est déjà le cas de Bruce Brown, et il n'y a pas de raison que ça ne soit pas la même chose pour Cameron Johnson, un joueur cérébral aux analyses toujours pointues et intéressantes.

Avec un Nikola Jokic au sommet de son art, un Jamal Murray en forme et un groupe plus dense et qui offre plus de solutions à un David Adelman qui a des idées plein la tête, les Nuggets ont toutes les armes pour être la principale menace pour le Thunder dans la conférence Ouest. Et ainsi retrouver leur trône, trois ans plus tard ?

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Bruce Brown (Pelicans), Tim Hardaway Jr (Pistons), Cameron Johnson (Nets), Jonas Valanciunas (Kings)



Départs : Michael Porter Jr. (Nets), Dario Saric (Kings)



LE JOUEUR À SUIVRE : CAMERON JOHNSON



Évidemment, toute l'architecture de cette équipe repose sur Nikola Jokic, mais le pivot serbe est un métronome, qui rate peu de matchs et trouve toujours un moyen d'avoir l'impact attendu. La forme physique de Jamal Murray, et sa capacité à faire la différence dans les fins de match, seront aussi toujours essentielles pour les Nuggets.

Mais pour que Denver décroche un deuxième titre, c'est à côté que les améliorations devront être notables. La progression de Christian Braun peut aider, mais c'est surtout le niveau de Cameron Johnson, appelé à remplacer Michael Porter Jr. dans le cinq de départ de la franchise du Colorado, qui peut faire la différence…

L'ancien des Suns et des Nets apportera également du shoot extérieur, même s'il est moins gourmand dans le domaine que son prédécesseur, et que David Adelman l'encourage au contraire à vaincre cette timidité, et cette volonté de s'intégrer en refusant des shoots qu'il doit prendre, pour le bien de l'équipe. Alors que « MPJ » est un joueur plus instinctif, et qui apporte plus de taille et de présence au rebond, Cameron Johnson est plus cérébral, meilleur passeur et meilleur liant collectif. Même s'il doit trouver sa place dans ce groupe déjà en place.

Sur le papier, il est peut-être même un meilleur « fit » que son prédécesseur, en particulier sur le plan défensif, où il a moins d'absences, notamment loin du ballon. Mais ça reste à démontrer sur le terrain, notamment en playoffs.

Moyenne d'âge : 27,6 ans

Masse salariale : 204,1 millions de dollars (11e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

Avec un organigramme au diapason et l'abandon de la stratégie de Calvin Booth, visant surtout au développement des jeunes joueurs, au profit de « role players » plus expérimentés, Nikola Jokic est plus heureux que jamais.

Surtout, avec le retour de Bruce Brown et les arrivées de Tim Hardaway Jr, Jonas Valanciunas ou encore Cameron Johnson, David Adelman a beaucoup plus de touches sur son clavier pour naviguer durant la saison régulière, et aborder au mieux les playoffs. Sans avoir à épuiser ses cadres dans la jungle de l'Ouest…

Les Nuggets arrivent donc en position idéale pour la postseason, avec un duo Jokic/Murray rayonnant, et une armée de joueurs de complément qui permettent aux Nuggets de décrocher un deuxième titre en quatre ans.

LE PIRE SCÉNARIO

Avec un Jamal Murray qui reste sur courant alternatif, notamment sur le plan physique, les Nuggets n'ont pas vraiment de marge sur les autres grosses écuries de l'Ouest, et le marathon de la saison régulière pèse.

Le retour de Bruce Brown et l'ajout de Cameron Johnson ne colmatent pas assez les brèches défensives ouvertes suite au départ de Kentavious Caldwell-Pope. La troupe de David Adelman manque ainsi toujours de joueurs capables de gérer les meilleurs porteurs du ballon adverses, et reste friable, même face à des adversaires plus faibles.

Obligés de batailler jusqu'au bout de la saison régulière pour tenter d'arracher l'avantage du terrain au premier tour, dans une conférence Ouest toujours aussi mortelle, Nikola Jokic et sa bande n'ont finalement pas plus de marge qu'auparavant. Dans ces conditions, impossible pour le « Joker » et ses coéquipiers de récupérer un nouveau titre.

De quoi faire douter le triple MVP, qui commence à vraiment s'interroger sur son avenir, et tarde à prolonger…

