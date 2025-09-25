Guerschon Yabusele conquis par la mentalité des Knicks

Au lendemain du « media day », et avant de partir pour Abu Dhabi, les Knicks ont effectué leur premier entraînement avec Mike Brown aux commandes, mais aussi avec Guerschon Yabusele et Jordan Clarkson dans leurs rangs. New York s'est offert deux très bons remplaçants cet été, et l'ancien meilleur sixième homme de la NBA est prêt à répondre aux attentes de son staff comme joker.

« Personnellement, je vais rester moi-même dans le cadre existant. Je vais m'adapter ou faire ce que j’ai à faire pour m’intégrer ici, jouer comme il faut et trouver des solutions », explique Jordan Clarkson. « C’est le premier jour du camp d’entraînement, mais je sens déjà que tous les gars savent que, si vous me donnez le ballon, ça va aller dans le cercle. La plupart du temps, j’ai l’impression d’être démarqué. Mais il faut nuancer : je sais aussi que je dois prendre de bons tirs et jouer comme il faut. »

Des Knicks déjà soudés

Pour sa part, Guerschon Yabusele est impressionné par l'état d'esprit général. Les Knicks sont, avec les Cavaliers, les deux grands favoris de la conférence Est. Les blessures de Jayson Tatum et Tyrese Haliburton ont rebattu les cartes, et New York a l'effectif pour retrouver les Finals.

« J’aime juste l’équipe, leur mentalité sur le terrain, leur manière de se battre sur chaque possession », répète Guerschon Yabusele. « Ils jouaient vraiment ensemble, on voyait clairement qu’il y avait un lien entre eux et qu’ils poursuivaient un objectif commun. Ils se battent sur le terrain. Ils donnent tout ! »

Même constat chez Jordan Clarkson. “L'équipe est vraiment bonne, et ils jouent pour quelque chose. Je les ai regardés pendant la saison et en playoffs, et je voulais juste venir ici.”

Pour le capitaine de l'Equipe de France, il s'agit de se fondre dans ce moule en apportant son enthousiasme et son volume de jeu. « En arrivant ici, mon état d’esprit est simplement d’essayer vraiment de jouer en équipe, d’être d’abord un bon coéquipier, sur et en dehors du terrain. J’essaie simplement d’apporter un maximum d’énergie, de jouer chaque jour avec joie, de mettre de la bonne humeur sur le parquet, et le reste suivra naturellement. »

Guerschon Yabusele Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 33 7 42.6 32.4 68.2 0.5 1.1 1.6 0.5 0.7 0.1 0.4 0.2 2.4 2018-19 BOS 41 6 45.5 32.1 68.2 0.6 0.7 1.3 0.4 0.8 0.2 0.4 0.2 2.3 2024-25 PHL 70 27 50.1 38.0 72.5 1.9 3.7 5.6 2.1 2.3 0.8 1.2 0.3 11.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.