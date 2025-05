Mike Woodson, futur bras droit de Doug Christie ?

Si Doug Christie a décroché une prolongation de contrat, malgré l’élimination au « play-in », en revanche, la nouvelle direction a décidé de lui adjoindre un nouveau staff. Ainsi, samedi, on a appris que les Kings avaient décidé de se séparer de Jay Triano, ancien premier assistant de Mike Brown, mais aussi de Jawad Williams, Riccardo Fois, Robbie Lemons et Sam Logwood. Selon The Athletic, seul Leandro Barbosa serait parvenu à conserver son poste.

Après avoir hérité du staff de Brown, Christie va pouvoir composer le sien, et toujours selon The Athletic, les dirigeants souhaitent recruter une pointure comme premier assistant, et c’est Mike Woodson (67 ans) qui tiendrait la corde. Ancien coach des Knicks, il vient de quitter l’université d’Indiana après une saison à 19 victoires et 13 défaites, conclue par une neuvième place dans la Big Ten. Woodson a passé quatre ans avec les Hoosiers, mais il n’a remporté qu’un seul match du tournoi NCAA durant cette période et n’a pas réussi à se qualifier pour le tournoi lors des deux dernières saisons.

Un très bon passage aux Knicks

Avant de partir pour Indiana en 2021, Woodson s’était taillé une belle expérience de coach en NBA. D’abord à Atlanta avec un bilan de 206 victoires pour 286 défaites entre 2004 et 2010, faisant passer l’équipe de 13v-69d lors de sa première saison à 53v-29d lors de sa dernière. Il a ainsi mené les Hawks à trois participations aux playoffs et se classe quatrième de l’histoire de la franchise pour le nombre de victoires.

Puis, Woodson avait été embauché par les Knicks comme assistant en 2011, avant d’être promu « head coach » en cours de saison. Il a obtenu un bilan de 109v-79d en deux ans et demi avant d’être licencié après la saison 2013/2014 pour laisser place à Phil Jackson…

Comme le nouveau GM des Kings, Scott Perry, Woodson a la particularité d’être passé par les Pistons et les Knicks.