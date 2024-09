Mike Brown a trouvé son nouveau « bras droit »

Jordi Fernandez débauché par les Nets pour devenir leur entraîneur, Mike Brown était à la recherche d’un nouveau « bras droit » pour la saison à venir. Ce rôle de « premier assistant » est de plus en plus valorisé en NBA, et c’est souvent un tremplin pour prendre les rênes d’une franchise à court terme.

À Sacramento, on a opté pour une promotion interne puisque, dans un communiqué, la franchise annonce qu’il s’agira de Jay Triano, assistant depuis 2022.

Ancien coach des Raptors et des Suns, mais aussi du Canada, Jay Triano fréquente les bancs NBA depuis 2002, et il est passé par les Raptors donc, mais aussi les Blazers, les Suns et les Hornets, avant les Kings. Dans leur communiqué, les Kings ont confirmé l’arrivée de deux nouveaux assistants sur le banc de Mike Brown. Il s’agit de Jim Moran, ancien coach de l’équipe de G-League des Blazers, et Riccardo Fois, ancien assistant à la fac d’Arizona.

Parmi les promotions, on notera celle de Jawad Williams, désormais assistant-coach et responsable de la formation. Ancien intérieur des Cavaliers, il était passé par Paris-Levallois en Pro A.