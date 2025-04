Les Bucks prolongent leur GM, Jon Horst

Alors que certaines franchises – Denver, Sacramento, New Orleans – ont déjà commencé à faire le ménage dans les bureaux, les Bucks, eux, ont décidé de continuer avec Jon Horst. Le GM de la franchise est là depuis 2017 et son contrat allait se terminer, donc Milwaukee a décidé de lui offrir une prolongation, annonce ESPN.

Le mariage entre Jon Horst et les Bucks va ainsi se poursuivre sur plusieurs années, précisent nos confrères, alors même que son nom circulait du côté de Phoenix. Il faut dire qu’il fut l’architecte de l’équipe sacrée en 2021, notamment en allant chercher Brook Lopez, puis surtout Jrue Holiday en 2020.

Et même si Milwaukee est en perte de vitesse, au niveau des résultats, depuis le départ de Mike Budenholzer et l’arrivée de Damian Lillard en 2023, avec deux saisons régulières moyennes et des changements de coaches, la franchise du Wisconsin reste une place forte de la conférence Est.

Actuellement, elle est menée 2-0 contre Indiana au premier tour des playoffs, avec deux matches décevants où Giannis Antetokounmpo et sa bande n’ont pas montré grand-chose collectivement, ni dans l’attitude. Et rappelons que la saison passée et également en 2023, ils étaient déjà sortis dès le premier tour des playoffs, face aux Pacers et au Heat.