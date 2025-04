Quelle chaussure a été la plus portée cette saison en NBA ?

Au rayon « sneakers addict », le site internet Kixstats.com est un modèle du genre. Chaque soir, le site publie le classement des modèles les plus portés en NBA (et en Euroleague). Un travail de longue haleine qui a permis de dévoiler le classement de popularité des principales chaussures du marché en NBA sur l’ensemble de la saison !

Le classement vient surtout rappeler à quel point Nike domine la concurrence. Nike, c’est une exposition de 347 045 minutes aux pieds des joueurs de la ligue cette saison, loin devant adidas (66 817 minutes) et Jordan Brand (47 581 minutes). Adidas est donc loin derrière, mais s’accroche plutôt bien avec son quatuor « signature » Lillard-Mitchell-Edwards-Harden qui pourrait lui permettre d’avancer dans le bon sens à court terme.

Le retour en grâce de la ligne Kobe

On constate également une belle progression d’Anta Sports, qui arrive en quatrième position (18 504 minutes). Sous l’impulsion de Kyrie Irving, son directeur de la création, la marque chinoise devance ainsi Puma (16 010) et New Balance (15 738) d’une courte tête.

La déception, c’est peut-être bien Curry Brand, qui arrive à la 10e place du classement, malgré l’arrivée dans l’écurie Curry de De’Aaron Fox ou encore Davion Mitchell, qui pourrait bien être une super pioche pour les années à venir, 6 585 minutes, ça reste bien peu C’est moins que Li-Ning (9 801 minutes) !

Le classement des chaussures les plus portées fait donc la part belle à Nike avec le retour en force de la ligne Kobe, puisque la Kobe 6 arrive en première position avec 63 189 minutes d’exposition, et la Kobe 5 est quatrième (25 949 minutes). A noter que la Kobe 6 est la chaussure la plus portée en Euroleague. La Kobe 4 et la Kobe 8 figurent également dans le top 10 NBA, aux 7e et 9e places.

La Sabrina 2 plébiscitée

Le classement confirme également la percée exceptionnelle de la Sabrina 2, qui arrive en deuxième position avec 32 822 minutes ! C’est sans nul doute un record pour une chaussure signature provenant d’une joueuse WNBA. La paire a reçu le même écho en Euroleague avec une belle quatrième place. On peut aussi souligner le lancement plutôt réussi de la Nike Book 1, sixième avec 21 154 minutes en NBA et deuxième en Euroleague.

Seule chaussure « hors Nike » du Top 10 NBA avec la Air Jordan 39, cinquième, la D.O.N. Issue #6 d’adidas est elle aussi une des bonnes surprises du classement (10e), et vient notamment récompenser la super saison de Donovan Mitchell avec les Cavs. Enfin, la grande absente de la liste est peut-être la MB.04 de LaMelo Ball, qui cartonne sur le marché mondial mais qui ne reçoit pas le même crédit de la part du milieu NBA.