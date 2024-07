Le grand jour de la Sabrina 2 en France

Nike avait créé l’événement il y a près de deux mois pour la reprise de la WNBA en dévoilant les premières images officielles de la Sabrina 2, deuxième chaussure signature de Sabrina Ionescu.

Après le plébiscite de la Sabrina 1 (portée notamment par des joueurs NBA comme Jrue Holiday), ce nouveau modèle, à la coupe légèrement plus basse, a gardé le même ADN, avec une tige composée de différentes superpositions de mesh, un « Swoosh » imposant sur l’empeigne renforcée par des câbles intérieurs pour le maintien, et une languette en cuir, où le logo « S » de la joueuse, apparaît en évidence. Pour ce qui est de la semelle, un amorti React s’étend sur toute la longueur de la semelle intermédiaire, complété par une unité Zoom Air à l’avant-pied.

Une des chaussures les plus vendues !

La Sabrina 2 avait d’abord été dévoilée sous un coloris violet et noir. Pour sa sortie en France, c’est un autre coloris, baptisé « Conductor », qui a été choisi. La tige, marquée d’un « Swoosh » blanc, se décline sous plusieurs nuances de bleu clair, avec notamment un logo « S » brillant d’un bleu plus foncé. L’ensemble repose sur une semelle blanche. On note également une touche d’orange sous la semelle.

La Sabrina 2 « Conductor » est donc disponible depuis aujourd’hui sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.