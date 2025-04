Ja Morant l’assure : « Nous ne jouerons plus jamais aussi mal »

Pour la cinquième fois de la saison, les Grizzlies ont perdu contre le Thunder et, pour la cinquième fois de la saison, ils ont perdu de plus de 10 points d’écart. Sauf que personne ne les imaginait s’incliner de… 51 points ! Surtout pas en playoffs, pour lancer leur premier tour…

À l’extérieur, les joueurs de Memphis ont pris la foudre du début à la fin et, pour Ja Morant, il y a une certitude qui lui vient, après ce lourd revers : « Nous ne jouerons plus jamais aussi mal » a-t-il ainsi indiqué à ses coéquipiers.

Mieux vaut perdre une fois de 51 points…

Les Grizzlies 2025 deviennent en tout cas la sixième équipe de l’histoire à perdre de 50 points ou plus en playoffs, après les Hawks 1956 (-58), les Warriors 1971 (-50), les Warriors 1973 (-56), les Hornets 2009 (-58) et les Bucks 2015 (-54).

« Heureusement pour nous, on ne peut que mieux faire à partir de maintenant » a tenu à relativiser Tuomas Iisalo, le coach de Memphis, après coup. « Nous allons analyser tout ça, nous allons apprendre évidemment, et nous allons corriger les choses qui nous ont plombées. Mais il y en avait beaucoup, c’est sûr… »

Après ce genre de match, les motifs de satisfaction sont rares, pour ne pas dire inexistants, et mieux vaut effectivement relativiser. C’est justement l’ensemble des joueurs des Grizzlies passés devant la presse qui a appliqué cette méthode.

…que quatre fois de 1 point

« Il faut vite tourner la page » a ainsi admis Desmond Bane. « Il faut tirer profit de la fin d’après-midi et revoir ce qu’on aurait pu mieux faire, mais ce n’est qu’un match… Que l’on perde de 50 points ou d’un tir au buzzer, il n’y a que 1-0. Ce n’est clairement pas le résultat que l’on voulait, mais nous avons encore une belle occasion de nous relancer dans deux jours. »

Pour le Thunder, déjà la meilleure équipe de l’histoire au différentiel de points moyen en saison régulière, on s’attend justement à ce que les joueurs de Memphis reviennent sur le terrain avec un tout autre visage, mardi soir. D’autant que l’horaire sera différent et qu’il n’y aura pas de voyage dans les pattes des Grizz, qui étaient encore dans le Tennessee vendredi soir.

« On doit se dire qu’ils seront bien meilleurs lors du Game 2 » a par exemple estimé Jalen Williams. « Mais on va essayer de ne pas trop leur donner d’espoir non plus à ce niveau. C’est une très bonne équipe et les choses seront complètement différentes lors du Game 2. On se bat en quelque sorte contre nous-mêmes pour nous assurer d’être prêts et affûtés dans deux jours. »