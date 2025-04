Les Grizzlies foudroyés : + 51 pour le Thunder !

En amont de cette série, les signes d’espoir étaient peu nombreux pour les Grizzlies, mais personne ne pouvait imaginer le scénario de ce Game 1 ! Pendant une grande partie du premier quart-temps, les deux équipes sont au coude à coude à cause de la maladresse à 3-points des deux côtés. Et puis, OKC se met en route avec les entrées des remplaçants et un premier tir derrière la ligne d’Isaiah Joe =donne 12 points d’avance au Thunder (29-17).

Au début du deuxième quart-temps, Shai Gilgeous-Alexander est toujours sur le banc, lui qui signe un mauvais début de match à 1/6 au tir. Pendant l’absence du favori au titre de MVP, les Grizzlies prennent alors la foudre et une démonstration de basket. Pour commencer, c’est Aaron Wiggins qui met un tir à 3 points pour donner 15 longueurs d’avance à OKC (35-20). Ensuite, c’est un véritable déluge qui s’abat sur les pauvres joueurs de Memphis.

Memphis évite la pire défaite de l’histoire

Entre Cason Wallace qui monte au dunk en transition, Aaron Wiggins qui plante à nouveau à 3-points, les Grizzlies n’ont aucune solution et sont dominés dans tous les compartiments du jeu. Les temps morts de Tuomas Iisalo n’y changent rien et ses joueurs ne parviennent pas à inverser la tendance. En 90 secondes, le Thunder passe un 10-0 pour frôler la barre des 30 points d’avance (50-22), chose qui sera faite après un nouveau temps-mort de Memphis (53-22). Comble de l’humiliation, Aaron Wiggins et Jalen Williams s’amusent sur un « alley-oop » en contre-attaque. À la pause, le score est sans appel : 68-36, soit le plus grand écart à la mi-temps lors d’un match de playoffs.

Au retour des vestiaires, la dynamique ne change pas et OKC continue de s’amuser et l’écart atteint les 50 points (97-47) sur un tir à 3-points de Chet Holmgren. Le seulk éclair au milieu de la foudre, c’est ce tir du milieu de terrain de Marvin Bagley, meilleur joueur des Grizzlies sur ce match, à la fin du troisième quart-temps.

Le dernier acte ne change rien à la domination écrasante du Thunder qui finit par s’imposer tranquillement 131- 80 et ce, avec un Shai Gilgeous-Alexander à moins de 15 points, une première depuis octobre 2024.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Le message du Thunder. OKC se classe parmi les favoris au titre et ce match le confirme. Le Thunder a dominé de la tête et des épaules les Grizzlies en tirant à plus de 50% de réussite tout au long de la rencontre, mais aussi grâce à une défense écrasante qui a totalement étouffé les Grizzlies.

Des temps-mort inefficaces. Tuomas Iisalo a bien essayé de calmer l’incendie, mais chacun de ses temps-morts s’est avéré moins efficace que le précédent. Entre tirs ratés et pertes de balle successives, c’est le Thunder qui en a surtout profité pour creuser l’écart.

Marvin Bagley III, le match parfait : Le seul qui n’a rien à se reprocher côté Memphis, c’est Marvin Bagley auteur d’un match parfait à 17 points, 5 rebonds à 8/8 au tir. Dont un tir au buzzer from « downtown » à la fin du 3e quart-temps.

Pas de record. Avec 51 points d’écart, le Thunder signe l’une des plus larges victoires de l’histoire des playoffs. Mais le record reste la possession conjointe des Lakers de 1956 et des Nuggets en 2009 avec un écart final de 58 points !

