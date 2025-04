Preview Play-in | Golden State Warriors (7) – Memphis Grizzlies (8)

Dans la jungle de l’Ouest, les Warriors et les Grizzlies sont les deux équipes qui ont craqué lors de la terrible bataille pour le Top 6. D’un côté, Memphis a connu une fin de saison très particulière avec l’éviction de son coach Taylor Jenkins, remplacé par Tuomas Iisalo, mais aussi avec six défaites sur les dix derniers matchs de la saison régulière. Un craquage dans le sprint final qui explique la présence de Memphis dans ce « play-in » 2025.

Du côté de Golden State, la dynamique est bien différente. Depuis le 9 février, les Warriors ont le troisième meilleur bilan de NBA avec 22 victoires pour 8 défaites. Pendant longtemps, les hommes de Steve Kerr ont été dans le Top 6 de l’Ouest, mais un tir au buzzer d’Harrison Barnes et un match fou perdu en prolongation face aux Clippers ont envoyé les Warriors disputer ce « play-in » pour tenter d’arracher une place en playoffs.

PRÉSENTATION DES WARRIORS

Les titulaires : S. Curry, B. Podziemski, M. Moody, J. Butler, D. Green

Les remplaçants : B. Hield, K. Looney, J. Kuminga, G. Payton II, Q. Post, T. Jackson-Davis, B. Key, K. Know, G. Santo, P. Spencer

Les absents : Aucun

Le coach : Steve Kerr

Le point fort

La dynamique. Comme évoqué plus haut, les Warriors sont l’une des meilleures équipes de NBA depuis la « trade deadline » et cela s’explique notamment par l’arrivée de Jimmy Butler. En 30 matchs joués sous les couleurs des Warriors, l’ailier n’en a perdu que 7.

Mieux encore, sur les 10 derniers matchs, Golden State affichait la 8e meilleure attaque de la Ligue (120.3 points inscrits pour 100 possessions) et la 4e meilleure défense (108.3 encaissés pour 100 possessions). Si on met de côté le faux pas contre les Spurs, Stephen Curry et sa bande réalisaient une très bonne fin de saison régulière, avec un meilleur équilibre des forces. Une dynamique à confirmer face à Memphis.

Le point faible

La taille. Sur la deuxième partie de saison, Steve Kerr semble avoir trouvé sa formule gagnante autour d’un cinq majeur Stephen Curry – Brandin Podziemski – Moses Moody – Jimmy Butler – Draymond Green.

Un cinq orienté vers le « small ball » qui a tant fait le succès des Warriors au milieu de la décennie 2010, mais ce déficit de taille peut coûter cher à Golden State. Memphis possède deux tours de contrôle, Jaren Jackson Jr (2m08) et Zach Edey (2m24) qui vont donner du fil à retordre à Draymond Green. À moins que Steve Kerr ne décide de relancer Quinten Post, lui qui a vu son temps de jeu diminuer sur les cinq derniers matchs des Warriors alors qu’il était apparu plusieurs fois dans le cinq majeur. Mais comme on l’a vu face aux Clippers et Ivica Zubac, Golden State reste friable sous les panneaux…

PRÉSENTATION DES GRIZZLIES

Les titulaires : J. Morant, D. Bane, V. Williams Jr, J. Jackson Jr, Z. Edey

Les remplaçants : L. Kennard, S. Aldama, S. Pippen Jr, J. Konchar, L. Stevens, M. Bagley III, J. Huff, G. Jackson, Y. Kawamura, C. Spencer

Les absents : B. Clarke, J. Wells, Z. Pullin

Le coach : Tuomas Iisalo

Le point fort

Le secteur intérieur. À l’inverse de Golden State, Memphis peut compter sur des intérieurs grands et solides, à commencer par Jaren Jackson Jr. Ce dernier sort de l’une de ses meilleures saisons en carrière (22.6 points et 5.6 rebonds de moyenne) récompensée par une sélection au All-Star Game. Surtout, Zach Edey explose depuis la prise de pouvoir du Tuomas Iisalo. Sur les sept derniers matchs de Memphis, le Canadien tourne à 8.6 points et 13.7 rebonds de moyenne avec une rencontre à 21 prises face aux Pistons.

Contre une équipe de Golden State bien moins grande et bien moins physique, les deux tours de Memphis ont tout intérêt à remporter le duel de la raquette si les Grizzlies veulent avoir une chance de s’imposer.

Le point faible

Les fins de match. Si Memphis a pendant longtemps été à la deuxième place de l’Ouest, ils ont craqué dans la dernière ligne droite. Une dégringolade au classement qui coïncide avec la faiblesse des hommes de Tuomas Iisalo à gérer les fins de match. Les Grizzlies ont joué 37 rencontres cette saison qui se sont décidées dans les quatre dernières minutes pour 19 victoires et 18 défaites.

C’est une franchise moyenne dans le domaine. Face à des Warriors emmenés par des joueurs expérimentés tels que Stephen Curry et Jimmy Butler, si match serré il y a, Memphis devra combattre ses démons pour pouvoir s’imposer.

LA CLÉ DU MATCH

La bataille des meneurs. Stephen Curry contre Ja Morant, voici le match dans le match. Les deux meneurs sont dans leur meilleure forme de la saison au meilleur des moments. D’un côté, Stephen Curry boucle un mois d’avril à 29 points de moyenne entamé par un carton à 52 unités face aux… Grizzlies. De l’autre, Ja Morant qui après une saison moyenne, s’est mis en route sur la dernière quinzaine de régulière où il tourne à 30.2 points de moyenne avec notamment une sortie à 36 points face aux… Warriors. Les deux meneurs adorent s’affronter et devraient, une nouvelle fois, nous offrir un duel explosif.

SAISON RÉGULIÈRE

3-1 Warriors

15 novembre : Warriors – Grizzlies (123-118)

19 décembre : Grizzlies – Warriors (144-93)

4 janvier : Warriors – Grizzlies (121-113)

1er avril : Grizzlies – Warriors (125-134)

VERDICT

Warriors. Si Golden State n’a toujours pas remporté le moindre match du « play-in » (0 victoire pour 3 défaites), les hommes de Steve Kerr peuvent compter sur un expert dans le domaine : Jimmy Butler. L’ailier a réussi à sortir le Heat de situations bien plus périlleuses, comme ce fut le cas en 2023. Autre point fort, les Warriors surfent sur une excellente dynamique, ce qui est bien moins le cas à Memphis. Entre expérience, stabilité et confiance le tout porté par un Stephen Curry très en jambes, tous les signaux semblent pointer vers une victoire de Golden State. Même sur un match, tout reste possible, alors que Jimmy Butler pourrait ne pas être à 100%…

Horaire

À 04h00 (BeIN Sports 1) dans la nuit de mardi à mercredi.