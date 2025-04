Zach Edey explose depuis le départ de Taylor Jenkins

Pour Zach Edey, il y aura un avant et un après Taylor Jenkins. Depuis le renvoi du coach des Grizzlies, remplacé par Tuomas Iisalo, le géant de Memphis joue son meilleur basket de la saison avec 17.5 rebonds de moyenne depuis quatre matches. Cette nuit, à Charlotte, il signe un gros « double-double » avec 17 points et 19 rebonds, et Memphis enregistre une 3e victoire de suite.

« Tuomas parle toujours de confiance. Personne ne veut être celui qui trahit cette confiance… C’est vraiment une super semaine de basket » réagit le Canadien après cette troisième victoire de suite. Sur le plan personnel, il a quasiment doublé son temps de jeu, et il peut enfin jouer son jeu.

L’anti-Wembanyama

« Ça a toujours été mon type de match préféré » poursuit-il à propos de l’intensité actuelle. « Ce sont des matchs où les arbitres te laissent jouer, te laissent te rentrer dedans, et où ça devient physique. C’est toujours dans ce genre de match que je m’épanouis le plus. »

Du haut de ses 2m24, Zach Edey est un peu l’anti-Wembanyama. Quand le Français préfère s’écarter du cercle et créer balle en main, le Canadien opte plutôt pour du jeu près du cercle, pour imposer sa taille et ses kilos.

« Il est sur une série de matchs incroyables » le félicite Tuomas Iisalo. « Il y a beaucoup de bruit autour, mais lui saisit les subtilités tactiques. Il est discipliné et applique parfaitement le plan de jeu. Il ne lâche rien pour aller chercher les rebonds et poser des écrans pour nos shooteurs. Il a un très bel avenir devant lui. »

Un impact évident

Alors qu’ils se préparent à affronter les Wolves, les Nuggets et les Mavericks, les Grizzlies ont leur destin entre les mains pour éviter le « play-in », et depuis l’explosion de leur rookie, leur défense a clairement franchi un cap avec trois adversaires maintenus sous la barre des 110 points et une grosse domination au rebond : 165 à 139 !

« On affiche 10 points de pourcentage en plus au rebond quand il est sur le terrain », conclut Tuomas Iisalo. « Il y a beaucoup de choses qu’il fait qui ne sont pas immédiatement visibles à l’œil nu. Mais dès qu’on plonge dans les statistiques, on voit que son impact est bien réel — et ça ne fait que commencer ! »

Zach Edey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 MEM 64 21 57.9 34.6 71.4 3.5 4.7 8.2 1.0 2.7 0.5 1.3 1.3 9.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.