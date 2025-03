La chute de Dalton Knecht a complétement perturbé JJ Redick

Dalton Knecht et JJ Redick n’auront pas grand-chose à se reprocher dans la défaite des Lakers vendredi à Denver. Plombée par les absences à la pelle, l’équipe de Los Angeles peut même se féliciter d’avoir joué les yeux dans les yeux avec une équipe parmi les plus solides de l’Ouest. Elle aurait même pu signer un coup retentissant avant de craquer dans une dernière minute marquée par une grosse chute de Dalton Knecht après un dunk. Après cet incident de jeu, les Lakers n’ont plus marqué le moindre point pour finalement s’incliner 131-126.

On ne sait pas si c’est l’atmosphère de la March Madness approchante qui a enivré Dalton Knecht. Mais le rookie des Angelinos avait profité à fond de ses responsabilités offensives du soir pour claquer un carton comme il les a enchaînés toute la saison dernière avec Tennessee. Knecht est grimpé jusqu’à 32 points (à 13/27) suite à un dunk important en toute fin de match. Mais l’ailier n’est pas parvenu à s’accrocher au cercle et il est violemment retombé sur le dos et la tête à 52 secondes de la fin.

La chute de Knecht a en partie précipité celle des Lakers

Plus de peur que de mal heureusement pour Dalton Knecht. Mais sa chute a déstabilisé des Lakers qui menaient alors 126-123. Dans la foulée, les Nuggets ont pu égaliser grâce à un panier de Nikola Jokic avec la faute. « Sur cette action, je prends une partie de la responsabilité » a réagi JJ Redick après le match en conférence de presse. « Il y avait un temps-mort court et j’ai juste sprinté pour aller voir comment allait ‘DK’. Puis j’ai couru pour retourner vers le banc et je n’avais plus vraiment de temps pour faire les bons changements et les oppositions que j’aurais voulues. »

Malin comme peu de joueurs dans la ligue, Nikola Jokic a profité de l’offrande pour enfoncer Christian Kolo depuis la tête de raquette, avant d’obtenir la faute du pivot camerounais. « Ce n’est pas contre ‘CK’ mais c’était simplement le mettre dans une situation compliquée alors qu’on savait que Jokic allait essayer de jouer l’action rapidement. » Austin Reaves n’a pas pu répliquer, avant que Jamal Murray ne tue le match d’un gros tir à 3-points.

Dalton Knecht, lui, est resté en jeu, et a été ciblé par Denver sur les dernières possessions. Il n’est tout d’abord pas venu pas en aide sur Jokic alors qu’il en était à proximité sur l’action de l’égalisation. Puis les Nuggets ont obtenu un changement rapide de la défense des Lakers sur l’action qui amène au tir de la gagne de Murray : Knecht s’est retrouvé sur le meneur canadien avant d’être en retard suite à un écran de Jokic pour libérer son coéquipier.

« Je me sens bien » a-t-il assuré aux médias dans le vestiaire, balayant l’idée dune blessure qui l’aurait gêné dans le final. « J’ai surtout eu une crampe, alors j’ai essayé de rester accroché à l’arceau. Et j’ai simplement glissé. Je vais bien. Je vais juste mettre de la glace sur mon dos, peut-être avoir un massage demain matin. » Les Lakers en auront bien besoin pour mettre fin à leurs quatre défaites de rang, et alors que le poste 3 est décimé par les absences de Rui Hachimura, LeBron James ou Dorian Finney-Smith.