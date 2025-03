Dans une ambiance tendue, Cade Cunningham et les Pistons maîtrisent les Wizards

Entre des Pistons lancés vers les playoffs et des Wizards lancés vers la dernière place de la NBA, la rencontre ne s’annonçait pas comme la plus palpitante de la saison. Ça démarre d’ailleurs mal pour Washington, avant qu’Alex Sarr ne montre pourquoi il a été choisi en 2e position de la Draft, en enfonçant son adversaire pour aller au layup d’un côté, puis en contrant méchamment Cade Cunningham en deuxième rideau de l’autre !

Malheureusement, la suite de la rencontre sera beaucoup plus compliquée pour le Français, en difficulté face à l’impact physique imposé par Jalen Duren, Isaiah Stewart et autre Ausar Thompson sous le cercle.

Il n’a toutefois pas été le seul Wizard à s’agacer, Kyshawn George se chauffant avec Cade Cunningham dès le premier quart-temps, Khris Middleton, Jalen Duren et Jordan Poole se mêlant à l’affaire. Cela n’a pas empêché les Pistons de prendre rapidement le large, derrière leur meneur All-Star et une bonne circulation du ballon.

De quoi trouver les shooteurs dans de bonnes conditions, Malik Beasley continuant sa superbe saison avec un 4/6 de loin, Tim Hardaway Jr. l’accompagnant à 3/7 tandis que les Pistons finissaient à 16/38 à 3-points.

Mais les Wizards ont retrouvé un peu de compétitivité depuis l’arrivée de Khris Middleton et Marcus Smart lors de la « trade deadline » et ils n’ont donc pas totalement lâché le match. Revenus autour des dix points d’écart dans le quatrième quart-temps, cela n’a toutefois pas suffi (123-103) alors que Richaun Holmes devait rejoindre les vestiaires pour avoir balancé ses coudes sur Ausar Thompson, et que Marcus Smart prenait aussi une flagrante…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La fierté des Wizards. Certes, c’est une défaite large et logique à l’arrivée, mais la troupe de Brian Keefe n’a pas voulu reculer face aux physiques Pistons. Ça a donné pas mal de séquences âpres, avec l’expulsion de Richaun Holmes en conclusion. La conséquence de l’arrivée des vétérans Marcus Smart et Khris Middleton ?

– Malik Beasley toujours chaud. On en parle peu mais Malik Beasley est en train de réaliser une campagne de très haut niveau. Bluffant d’adresse de loin (42%) malgré le plus gros volume de tirs extérieurs de sa carrière, il libère énormément Cade Cunningham. Et c’est tout Detroit qui en profite…

– Bilal Coulibaly absent, Alex Sarr secoué. Vilainement tombé sur le dos face aux Raptors, Bilal Coulibaly n’était pas en tenue pour les Wizards. Et s’il avait bien commencé le match, Alex Sarr a lui subi l’impact physique de ses adversaires pendant la majorité du match ensuite. Il finit avec 8 points à 2/9, 7 rebonds et 4 balles perdues.

