Stats & Highlights | Les Knicks se baladent à Sacramento, les Mavs héroïques

Les Knicks rebondissent. Après un début de « road trip » compliqué à l’Ouest, démarré par deux défaites face aux franchises de Los Angeles, et marqué surtout par la perte de Jalen Brunson, les New-Yorkais (41v-23d) ont retrouvé le chemin de la victoire en s’imposant largement sur le parquet des Kings (33v-31d), malgré le retour de Malik Monk.

Avec une grosse adresse à 3-points (22/40) et un cinq en grande forme, trois titulaires à 20 points ou plus – dont 21 points et 7 passes pour le remplaçant de Jalen Brunson, Miles McBride – les Knicks ont compté jusqu’à 35 points d’avance en seconde période.

Pendant ce temps, les poursuivants des Kings au classement, les Mavs (33v-33d), ont mis fin à leur série de défaites en s’imposant à San Antonio grâce à… huit joueurs à disposition. Spencer Dinwiddie, Klay Thompson, Naji Marshall et Kessler Edwards ont tous terminé avec 20 points ou plus. Malgré les 29 points de Harrison Barnes, les Spurs (26v-37d) continuent de plonger.

Plus haut au classement à l’Ouest, les Rockets (40v-25d) signent une 3e victoire de suite aux dépens du Magic (30v-36d). Dans un match d’une pauvreté offensive absolue – les deux équipes à moins de 40% de réussite – les intérieurs texans ont fait la différence avec 20 points de Jabari Smith Jr. et les double-double d’Alperen Sengun (14 points et 14 rebonds) et de son remplaçant Steven Adams (11 points et 17 rebonds !).

Sam Hauser chaud bouillant

Le Magic, qui a toujours autant de mal à marquer (Kentavious Caldwell-Pope n’a pas pris un tir en 21 minutes…), n’est pas à l’abri d’une chute au classement à l’Est. Car les Bulls (27v-38d), l’un de ses poursuivants, ont signé une 3e victoire de rang en battant des Pacers (35v-28d) à la peine sans Tyrese Haliburton (trois défaites de suite sans lui). Coby White et Josh Giddey ont fait le métier avec 29 points chacun.

Hiérarchie respectée à Boston où les Celtics (47v-18d) ont repoussé le Jazz (15v-50d) pour une 5e victoire de suite. Titulaire en l’absence de Jayson Tatum, Sam Hauser a signé son record en carrière avec 33 points et 9 tirs à 3-points. C’est la première fois que quatre coéquipiers – Tatum, Derrick White, Payton Pritchard et lui – plantent 9 tirs primés ou plus au cours d’une saison. Boston a compté jusqu’à 24 points d’avance, mais Brice Sensabaugh (22 points) a sonné la révolte sur la fin, tandis que John Collins s’est gavé de tirs (28 points à 12/30).

Un mot enfin sur la victoire des Raptors (22v-43d) devant les Wizards (13v-50d). Portés par un A.J. Lawson sur une autre planète (32 points et 12 rebonds), les Canadiens ont capté… 73 rebonds dans cette partie, un record de franchise. Alex Sarr a fini en double-double (16 points et 11 rebonds), mais beaucoup raté la cible (5/19), tandis que Bilal Coulibaly a rapidement regagné le vestiaire après une chute spectaculaire sur un dunk.

Boston – Utah : 114-108

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL 132 PHI 123 BOS 114 UTH 108 BRO 111 LAL 108 MIA 102 CHA 105 TOR 119 WAS 104 CHI 121 IND 103 HOU 97 ORL 84 MEM 120 PHO 118 OKC 127 DEN 140 SAS 129 DAL 133 GSW 130 POR 120 SAC 104 NYK 133

Toronto – Washington : 119-104

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL 132 PHI 123 BOS 114 UTH 108 BRO 111 LAL 108 MIA 102 CHA 105 TOR 119 WAS 104 CHI 121 IND 103 HOU 97 ORL 84 MEM 120 PHO 118 OKC 127 DEN 140 SAS 129 DAL 133 GSW 130 POR 120 SAC 104 NYK 133

Chicago – Indiana : 121-103

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL 132 PHI 123 BOS 114 UTH 108 BRO 111 LAL 108 MIA 102 CHA 105 TOR 119 WAS 104 CHI 121 IND 103 HOU 97 ORL 84 MEM 120 PHO 118 OKC 127 DEN 140 SAS 129 DAL 133 GSW 130 POR 120 SAC 104 NYK 133

Houston – Orlando : 97-84

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL 132 PHI 123 BOS 114 UTH 108 BRO 111 LAL 108 MIA 102 CHA 105 TOR 119 WAS 104 CHI 121 IND 103 HOU 97 ORL 84 MEM 120 PHO 118 OKC 127 DEN 140 SAS 129 DAL 133 GSW 130 POR 120 SAC 104 NYK 133

San Antonio – Dallas : 129-133

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL 132 PHI 123 BOS 114 UTH 108 BRO 111 LAL 108 MIA 102 CHA 105 TOR 119 WAS 104 CHI 121 IND 103 HOU 97 ORL 84 MEM 120 PHO 118 OKC 127 DEN 140 SAS 129 DAL 133 GSW 130 POR 120 SAC 104 NYK 133

Sacramento – New York : 104-133

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.